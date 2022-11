Rodríguez Larreta fue tajante: "No hay dueño del voto. La mejor manera de definir los candidatos es a través de las PASO"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo a TN que el expresidente Mauricio Macri “no es el dueño de los votos” y aseguró que “la mejor manera de definir los candidatos son las PASO”.

Rodríguez Larreta señaló que “a la oposición la conduce la mesa de conducción del PRO” y se desligó de la interna que se vive en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones.

“Los dueños de los votos son los vecinos, los argentinos. No hay dueño del voto. La mejor manera de definir los candidatos es a través de las PASO. Se puede presentar Macri, Vidal, Manes, Carrió, Bullrich, yo o quien sea, pero todavía faltan meses para la votación”, agregó.

Larreta intentó bajarle el tono a la interna de Juntos por el Cambio, dijo que “no es momento de candidaturas y que en ningún lugar del mundo están los candidatos a falta de un año”. “Yo no me meto en peleas internas”, añadió.

El jefe de gobierno porteño aseguró que no cree “en las bravuconadas para la tribuna, que pueden generar ruido pero no le cambian la vida a nadie”. “Creo en la firmeza que le resuelve los problemas a la gente. Me cerraron las escuelas y las mantuve abiertas, no perdimos un solo día de clase. Esa es la firmeza que vale”.

El jefe de gobierno porteño también apuntó contra Gildo Insfrán, luego de que el gobernador de Formosa tratar de “atrasada mental” a la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

“No vi su disculpa por esa barbaridad. Es una barbaridad lo que dijo, no solo por el agravio, sino por el utilizar el atraso mental como un insulto”, expresó.

Ante la consulta de Nicolás Wiñazki sobre si intervendría Formosa, respondió: “No lo sé. Claramente, hay elementos por todo lo que pasó durante la pandemia. Hablar de intervención es muy fuerte institucionalmente. Yo soy muy respetuoso de las instituciones. Es inadmisible que lleve 27 años de gobernador”.

Larreta criticó la inacción del INADI sobre las declaraciones del gobernador: “Hoy el INADI no existe. Peor, existe parcializado políticamente. En la Ciudad hay una convivencia valorable”.

Por otra parte, destacó el acuerdo salarial con los médicos porteños: “Valoro mucho su trabajo. Este año van a tener un aumento más grande que la inflación. Van a recuperar salario real”

“Esto es otra consecuencia más de la inflación. Somos muy ordenados con el presupuesto, pero si la inflación se va de control hay que volver a negociar con todos los gremios”.

La crítica a Cristina Kirchner por el embate contra el Consejo de la Magistratura

El jefe de Gobierno porteño señaló que la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “cruzó una raya” al proponer la designación de sus candidatos a ocupar los puestos en el Consejo de la Magistratura y desconocer el fallo de la corte.

“Ella quiere tener control de la Justicia, lo ha intentado de muchísimas maneras. Lo intentó con la reforma judicial, con la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, lo está intentando con el proyecto de modificación de la Corte y esto de ahora”, acusó Larreta.

Rodríguez Larreta dijo que el intento de Cristina Kirchner “es una trampa burda y no cumplir con la constitución”. “Desconocer un fallo de la corte es muy fuerte en la Argentina”, apuntó.

“Está enojada, agresiva y se pelea. Todo el tiempo utilizó la actitud de polarización y grieta. Esa grieta es la razón por la cual Argentina está como está. Tenemos que terminar con la grieta, no hay manera de seguir con esta polarización”.