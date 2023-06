Rodríguez Larreta contra Massa: "Es como si fuera la reelección de Alberto Fernández

“(Sergio) Massa es el kirchnerismo, es la continuidad; es como si fuera la reelección de Alberto Fernández, en la fórmula están el ministro de Economía y el jefe de Gabinete del Gobierno”. Así describió Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, a la oferta electoral del frente oficialista Unión por la Patria y, así también, le dio inicio formal a su campaña rumbo a las PASO.

En este sentido, volvió a calificar de “fracaso total” al gobierno nacional, sobre todo por los altos índices de inflación, pobreza e inseguridad, y afirmó que su candidatura representa “el cambio duradero; algo diferente, la acción, el hacer”. “Yo ofrezco trabajo y trabajo”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Por otro lado, se refirió al tono que tendrá la discusión interna rumbo a las PASO con Patricia Bullrich, la otra precandidata presidencial de la alianza opositora. “Vamos a estar juntos como en las PASO anteriores, es más, ya estamos trabajando y cuando ocurrieron los hechos de violencia en Jujuy estuvimos todos juntos”, indicó.

Y completó: “La actitud de cada uno tiene que ser la de mantener una PASO con mucho respeto, nunca me han escuchado criticar a nadie de Juntos por el Cambio, eso atenta contra la unidad y yo defiendo la unidad siempre, eso es lo más importante para ganarle al kirchnerismo”.

En otro pasaje del reportaje, y consultado por los hechos de violencia en Jujuy de la semana pasada en ocasión del tratamiento en la Legislatura provincial de la reforma constitucional planteada por el gobernador Gerardo Morales, su compañero de fórmula, y la posibilidad de que se repliquen en otras zonas del país, Larreta señaló: “Ellos amenazan, pero son amenazas del pasado; basta de patoteros, intentaron frenar un cambio que votaron todos los jujeños y no pudieron”.

“No frenaron a Morales, que como yo es un tipo que se la banca y va al frente”, aseguró Larreta. Y añadió: “Jujuy es la prueba de que intentaron la violencia y de que no pudieron frenar el cambio, van a intentar la violencia, pero no me van a frenar, no me frenaron en la ciudad de buenos aires”.