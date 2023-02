Rossi se diferenció de Aníbal Fernández y crece la interna en el Gabinete: "Cristina claramente está proscripta"

Tras la reunión de la mesa política del Frente de Todos en la que intentaron acercar posiciones internas en torno a las candidaturas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, mostraron sus diferencias en torno a la situación judicial de la vicepresidente Cristina Kirchner.

Este lunes, Rossi remarcó que Cristina Kirchner "claramente está proscripta" por la Justicia para presentarse en los comicios del año que viene. Lo dijo luego de que Aníbal Fernández que la vicepresidente "no está proscripta".

Sin embargo, Rossi contrapuso este lunes que la ex mandataria "tiene una sentencia en primera instancia que la inhabilita a cargos públicos". "Si hubiese mantenido abierta la expectativa de ser candidata, los plazos procesales que faltan para que esa sentencia quede firme se hubiesen acelerado y en nuestro espacio iba a terminar pasando lo que ocurrió en el Partido de los Trabajadores de Brasil", sostuvo.

Rossi se refiere a la detención de Lula da Silva, que le impidió ser candidato en la elección de 2018 y obligó al PT a improvisar un candidato de apuro, que luego perdería con Jair Bolsonaro.

"Cristina analiza esto y, de facto, la sentencia en primera instancia termina siendo implícitamente una prescriptiva", agregó Rossi.

A pesar de la discrepancia con Aníbal Fernández, el ex ministro de Defensa apuntó: "Soy jefe gabinete de un gobierno, no jefe politico de Anibal. Es un dirigente de peso, que no tiene jefes políticos y puede tener las opiniones políticas que quiera".

Además dijo que acompañaría a Alberto Fernández si el Presidente decide presentarse y que no ve con malos ojos que otros actores quieran participar de la interna. "Si el Presidente decide competir, lo acompañaré. A mi nadie me confirmó que quiere ser candidato, son todos trascendidos, y están ligados a la gestión, eso indica que la gestión no fue tan mala. Si hay ministros que quieren ser candidatos, ¿por qué no pueden serlo?", lanzó.

Las declaraciones de Aníbal

"Los que dicen que Cristina está proscripta no estándolo quieren proscribir al Presidente, es una locura", insistió el ministro de Seguridad este lunes en diálogo con Radio 10. "Los agravios de un grupo del peronismo o kirchnerismo contra el Presidente no son útiles, ni salvadores. No trabajé en contra de un presidente peronista ni lo haré nunca. Voy a estar siempre al lado", agregó.

En esa misma línea apuntó contra el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y opinó que "es poco serio que se presenten ministros del gobierno" a competir con el presidente en una PASO. "Si quisiera presentarse, tendría que renunciar", dijo.

Minutos después, ante la repregunta de la mesa sobre una eventual candidatura de Sergio Massa, Anibal diferenció los tantos y destacó que el tigrense tomó "una cartera dificil" y le está poniendo el cuerpo.

Y realizó un comentario particular, al sugerir que de Pedro estuvo casi un año sin reportar a Alberto. "(Massa) habla con el presidente a diario, es un caso distinto. Wado estuvo un año sin verlo. ¿Necesitan más explicación que eso? Son cosas que tienen que revisarse", lanzó Anibal. El ministro de Seguridad también cuestionó a los funcionarios y dirigentes que critican la gestión de Alberto Fernández en la Casa Rosa y calificó el mandato del Presidente como "excelente".