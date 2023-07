Rubén Manzi: Tenemos que llevarle la Salud a nuestra gente del interior

El diputado nacional y precandidato a gobernador de la provincia, Rubén Manzi, visitó ayer Andalgalá a propósito de los festejos por el 363 aniversario de esa ciudad. Allí brindó una conferencia de prensa en donde abordó los que consideró son los temas que hoy les preocupan a los catamarqueños: salud, pobreza, corrupción y desarrollo productivo.

Manzi estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Silvina Acevedo, el intendente Eduardo Córdoba, los precandidatos a diputado provincial, Leonardo “Baby” Ramallo, el senador, Mario Scaltritti, y la concejal, Norma Flores, entre otros.

Tras expresar su saludo al pueblo andalgalense, afirmó que “creo que ustedes tienen una calidad humana y una situación geográfica privilegiada que los pone en condiciones que esta ciudad sea uno de los polos de desarrollo de nuestra provincia”. “Tenemos mucha esperanza en el desarrollo de Catamarca, que tiene muchos caminos para lograrlo y creo que, con inteligencia, con honestidad, con trabajo y perseverancia, lo vamos a realizar”, añadió.

Consultado sobre cuáles son los ejes en los que está basando su campaña, Manzi señaló que entre las preocupaciones que puede escuchar de la voz de los propios catamarqueños tras años de caminar el interior profundo, sobresale como denominador común la aflicción y el desamparo que sienten los ciudadanos por la situación del sistema de Salud provincial. “Desde la Capital hasta el pueblito más chiquito, la gente se queja por el desplome de la Salud Pública”, graficó el legislador.

En este sentido, anticipó: “Para nuestro gobierno, va a ser una prioridad” y advirtió que “la Salud no es cuestión de hacer un hospital o comprar un aparato. La salud tiene que ser vista en forma sistémica, tiene que recuperarse en su recurso humano, en su recurso tecnológico y en su concepción estratégica. Lo primero que tenemos que recuperar, es la base del sistema de salud, que es la atención primaria. Y lo segundo son los hospitales zonales, para potenciar y que empiecen a solucionar más problemas y que no sean solamente la estación de donde sale la ambulancia para la capital” graficó.

Y sentenció: “Hay que llevarle la salud a nuestra gente del interior. Ese va a ser un eje clave de nuestra gestión”.

Corrupción y pobreza

Otro aspecto que Manzi detecta como una gran preocupación de los catamarqueños es la pobreza, que en la actualidad alcanza a más del 40 por ciento de la población. Y en el caso de niños y adolescentes, ese porcentaje trepa a casi el 60 por ciento. “Esto tiene que ver no sólo con cuestiones propias de Catamarca, sino con la economía y con el desastre nacional que hoy tenemos en la gestión económica a nivel nacional”, explicó el legislador, quien sin embargo aseguró que “hay que cosas que se pueden hacer desde Catamarca”.

Y a modo de ejemplo, señaló que actualmente, los empleados públicos cobran una Asignación Familiar por hijo de tan sólo 500 pesos. “Nosotros hicimos el cálculo y podemos llevar esa asignación a 14 mil pesos, que, en el impacto del presupuesto provincial, es apenas de 4 por ciento, pero significaría que mucha gente que hoy trabaja en el Estado Provincial y Municipal, podría dar un salto y asomarse por encima de la línea de la pobreza”, aseguró.

“Otra preocupación de los catamarqueños, es que piensan y que perciben que hay un alto nivel de corrupción en las administraciones y esto se percibe entre la gente más informada y la menos informada, que sin saber de las cuentas de nadie, ven cómo el ministro tal, desde que está en el gobierno cambió de casa, cambió de vehículo y hace una ostentación obscena de un patrimonio que difícilmente pueda justificar”, sostuvo. Una de las propuestas al respecto, indicó Manzi, tiene que ver con modificar al Tribunal de Cuentas que hoy está presidido por Jorge Moreno. “Jorge Moreno es el ladero de Raúl Jalil de toda su historia política; fue su ministro de Gobierno y ahora tiene que controlar las cuentas de la provincial ¿qué garantía le están dando a los catamarqueños?”, se preguntó. “Acaban de nombrar 27 contadores, que algunos no tienen ni donde sentarse. Hoy el Tribunal de Cuentas, es una caja política, de prebendas políticas y no lo que tiene que hacer, que es controlar el destino de los recursos del Estado”, agregó.

Otro de los aspectos que abordó el legislador nacional tiene que ver con el impulso que pretenden darle a la actividad productiva de la provincia. Y en tal sentido, señaló que los fideicomisos mineros, que crecen de la mano del interés internacional cada vez mayor por los recursos como el litio, serán una fuente de financiamiento. “Pero no hay una ley clara que los ponga en una situación de transparencia. Si seguimos con este contexto, va a terminar habiendo una suerte de presupuesto paralelo que no va a tener control del Estado y de los ciudadanos. Nosotros vamos a fortalecer los fideicomisos, pero les vamos a dar transparencia, control y sobre todo un plan de desarrollo para tener en claro dónde va a parar la plata que deja la minería. Que no tiene que ir a parar al bolsillo de los funcionarios ni a gastos corrientes, esa plata tiene que ir a proyectos productivos sustentables”, afirmó.