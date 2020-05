Saadi agradeció el compromiso de los trabajadores de la ciudad

Por el día del trabajador, el intendente Gustavo Saadi, envió un mensaje donde agradeció la “entrega y compromiso” que demostraron especialmente desde el inicio de la emergencia sanitaria.

El siguiente es el mensaje completo del intendente:

“Queridas vecinas y vecinos de nuestra ciudad. En este Día del Trabajador no podemos compartir una celebración como seguramente todos ustedes se merecen". "En estos momentos, como todos sabemos, la prioridad tiene que ser el cuidado de nuestra salud, el cuidado de la salud de nuestros seres queridos y de todos y cada uno de los vecinos de esta ciudad Capital. "Pero quiero aprovechar este día tan importante y tan significativo para expresar mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad; que en estos momentos tan difíciles han demostrado una enorme entrega y compromiso, que realmente es admirable. A todos muchísimas, muchísimas gracias". "Quiero aprovechar también para enviar un saludo afectuoso a todas aquellas personas que por esta circunstancia especial no están trabajando". "Quiero transmitirles tranquilidad, que los vamos a acompañar y que no los vamos a dejar solos, porque estoy convencido que de esta situación saldremos todos juntos". "Por eso quiero desearles a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad un muy feliz día". Celebremos cada uno en su casa, cumplamos con las normas de prevención. Les envío un saludo afectuoso para ustedes y para todas sus familias”.