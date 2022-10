Saadi aún no definió su candidatura: "Depende de múltiples factores"

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dijo que aún no decidió si se presentará como candidato en las elecciones de 2023 y afirmó que está supeditada a "múltiples factores".

“Nos van a ver todos los días caminando en los barrios pensando en solucionar los problemas de la gente y si me preguntan, les digo que no tengo decidida ninguna candidatura y más allá de las aspiraciones de uno, depende de múltiples factores”, expresó ante los medios.

Sobre una posible suspensión de las PASO, afirmó que “es una cuestión que, en definitiva, se tiene que definir en la Legislatura”, aunque reconoció que “no sé si hay un proyecto que pueda acortar los plazos o se las elimine. La verdad lo desconozco”.

De todas formas, Saadi remarcó “que siempre lo dije, para mí es un proceso que democratiza los partidos políticos”.

Acerca de las publicaciones con la leyenda “Gustavo 2023”, que hacen alusión a una posible candidatura a la gobernación, el intendente las negó: “Yo la verdad que no mandé ningún merchandising, pero lo dije antes, no tengo decidido hoy si me preguntan absolutamente nada”, señal+o, a la vez que agregó: “Estamos abocados a la gestión, nos van a ver todos los días tratando de estar en los barrios y de solucionar los problemas de la gente”.