Saadi oficializó el decreto de pase a planta de casi 300 empleados

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi (Frente de Todos) oficializó hoy el decreto mediante el cual se estableció el pase a planta permanente de casi 300 empleados, entre ellos becados del programa “Catamarca Ciudad Trabaja” y Contratos de obra.

Saadi, encabezó el acto en la Plaza 25 de Agosto, donde estuvo acompañado por el gobernador Raúl Jalil y parte del gabinete municipal. Allí, el jefe comunal formalizó la ordenanza N° 8020/21 que permite el traspaso a planta permanente del municipio a 296 agentes que cumplieron con los requisitos. Además, hubo shows en vivo y sorteos.

Durante su discurso y luego de escuchar las palabras de agradecimiento de los agentes que pasaron planta permanente, el Intendente dijo “que el pase planta permanente se la deben a su esfuerzo personal, no necesitan tener la ideología de ningún partido político, no necesitan trabajar para ninguna campaña política, esta planta permanente es por sus años de trabajo en servicio a la comunidad, no necesitan ser pariente de ningún intendente, ni de ningún funcionario municipal, esto es un poquito de equidad, un poquito de justicia social, de darle a cada trabajador lo que corresponde. Agradezco a su familia, por su esfuerzo y perseverancia”.

En otro tramo de su alocusión, Saadi expresó: “Quiero agradecerles a los concejales, del oficialismo y de la oposición, porque realmente entendieron lo que es esto, no existió la grieta aquí, para que hoy podamos darles este reconocimiento. Cuando yo escuchaba el nivel de incertidumbre y la angustia que contaba Pablo, seguramente todos se sintieron identificados, pero cuando pongan la cabeza en la almohada esta noche, van a estar un poquito más tranquilos. Quiero decirles que nosotros también, en la gestión municipal, yo y todos los que formamos esta gestión, vamos a dormir un poquito mejor, porque hicimos un acto de justicia y de ello un municipio más igualitario”.

Finalmente, el jefe comunal habló del pase a planta permanente de los 120 empleados de salud municipal el año pasado: “esas personas que pusieron el pecho a la pandemia, porque no solo alcanzaba con los aplausos. Son esas 120 agentes de salud que ahora forman parte del municipio” enfatizó.