Salud Mental asegura que se debe "desnaturalizar el consumo de alcohol" para salir del flagelo

Días atrás, se realizó una reunión virtual con referentes nacionales de la SeDroNar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico), donde se trabajó sobre la implementación de Foros de Consenso y Cuidado como estrategias preventivas para desnaturalizar el consumo de bebidas alcohólicas. Por tal motivo, la secretaría de Salud Mental y Adicciones, Judith Bogomolny, en declaraciones radiales señaló que “estamos manteniendo reuniones con el SeDroNar para estar atentos y dar respuesta a las necesidades de cada lugar”.

“Estamos hace más de un año, en un marco de mucha incertidumbre, y esto genera ansiedad, en los aspectos emocionales, que tanto se han hablado en este tiempo. Todo esto hace que uno pueda agudizar ciertas conductas que venían con esta persona, adquirir nuevas conductas que tengan que ver con el consumo de alcohol o cualquier otro consumo problemático. Hay gente que tuvo exceso de consumo tecnológico, esto también es un problema, por eso estamos con una mirada global de lo que significa el consumo potencial y real”, afirmó la Secretaria de Salud Mental y Adicciones.

Bogomolny, se refirió a las conductas problemáticas en la provincia, y dijo que “en Catamarca fue variando como en otras provincias, inclusive nosotros estamos atentos a generar una estrategia preventiva, porque sabemos que el personal de salud y seguridad, que están en la trinchera, con la exigencia que tienen, es muy probable que empiecen a aparecer estas problemáticas. La estrategia es prevenir y estar atentos a lo que va sucediendo”.

Al ser consultada sobre en qué puesto de adicciones se encuentra el alcoholismo, aseguró que “el alcoholismo está primero entre las adicciones. Por eso, hablamos de desnaturalizar; cuando uno lo adopta como una conducta natural, ahí está el problema, tomarlo como cotidiano o hábito y esto tiene consecuencias en la salud, por eso queremos prevenir y atender”.

Por último, la secretaria de Salud Mental y Adicciones, señaló que para ayudar a una persona en esta situación debe tener en cuenta que “uno tiene necesidades que intenta cubrir con esta ingesta, como que anestesia ciertos dolores y dificultades que va pasando. Nosotros colectivamente instamos a que debemos ser solidarios, y darnos cuenta que una persona está atravesando una situación difícil para no generar una patológica como ese es el adicto, ese es el alcohólico; porque los rótulos nos determinan como seres humanos y no está bueno. Por eso, nos debemos acercar primero, porque esa persona se siente sola y preguntar qué le pasa y pienso donde puedo ir para orientar a esa persona y ayudarla. No es solo el psicólogo la solución, el problema es más amplio, por eso te acercas y generar espacios de reflexión y socialización”.