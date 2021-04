Salud participó de la primera reunión de revisión preliminar de contenidos para la CBA

En el marco de la primera reunión para la revisión preliminar de contenidos para la definición de la Canasta Básica Alimentaria Provincial (CBA), participó el Ministerio de Salud, a través de la dirección de Enfermedades Crónicas no Transmisible, junto a referentes del Ministerio de Planificación y Modernización, dirección provincial de Estadística y Censos, dirección de Producción Estadística y Colegio de Graduados en Nutrición.

El objetivo del encuentro fue informar cuáles son los indicadores que se utilizan para el diseño de la CBA, los cuales tienen que ver con el conjunto de alimentos y bebidas que son más consumidos por la población para satisfacer los requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos.

La composición de la misma refleja solamente los hábitos de consumo de una población de referencia, es decir, un grupo de hogares que cubre con su consumo dichas necesidades alimentarias, información que en la Argentina se obtiene a partir de las Encuestas Nacionales de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGHo).

En función de que este indicador debe actualizarse periódicamente el Ministerio de Planificación y la dirección de Estadísticas convocaron a especialistas en Nutrición de Salud y representantes del Colegio de Graduados en Nutrición para colaborar en el análisis de estos indicadores.

“Si bien la Canasta Básica de Alimentación es una herramienta estadística de medición que nos permite medir la línea de pobreza y la línea de indigencia, ya que no debe tomarse como indicador de referencia para estimular a que la población consuma este listado de alimentos ya que esto podría acarrear un deterioro para la salud” resaltó la directora de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Silvia Bustos. Asimismo agregó que “para tal fin existen las Guías Alimentarias Argentinas que son una herramienta elaborada por la dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles que contemplan aspectos regulatorios, de asistencia, capacitación, promoción y evaluación en materia de alimentación y son, además el Estándar para el diseño de políticas públicas en todo el territorio nacional (Resolución 693/2019- RESOL-2019-693-APN-SGS#MSYDS)”.

Para finalizar, Bustos agregó que “se debatieron además otros temas de relevancia para abordar a futuro como la necesidad de educar a la población en materia de alimentación, para generar modificaciones en los patrones de consumo hacia lo regional y lo saludable, involucrando en esta tarea otros actores gubernamentales, productores, etc”.