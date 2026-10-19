Santilli aseguró que la reforma electoral avanzará y volvió a defender el fin de las PASO

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno nacional logrará avanzar con la reforma electoral y ratificó que uno de sus principales objetivos es eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Durante una entrevista con LN+, el funcionario sostuvo que la iniciativa responde al reclamo de ciudadanos que rechazan la multiplicación de las jornadas electorales y el gasto público que implican las primarias. "La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir", afirmó.

Santilli también defendió la capacidad del oficialismo para conseguir respaldo parlamentario y recordó que, pese a las dudas iniciales, el Gobierno logró aprobar distintas leyes durante su gestión.

Como antecedente, mencionó la implementación de la boleta única de papel, una iniciativa que, según señaló, Javier Milei había planteado al comienzo de su mandato. También recordó que el Presidente había expresado desde el inicio su intención de eliminar las primarias.

La discusión se desarrolla mientras la Casa Rosada negocia con gobernadores para reunir las mayorías necesarias en el Congreso y avanzar con sus principales proyectos, entre ellos la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

La reelección de Milei y las alianzas para 2027

Al ser consultado sobre el escenario electoral de 2027, Santilli aseguró que Milei buscará un segundo mandato independientemente de la continuidad de las PASO o de los acuerdos que pueda alcanzar La Libertad Avanza con otros espacios políticos.

"Milei va a reelegir igual con PASO o sin, con más o menos acuerdos", sostuvo.

El jefe de Gabinete planteó que el oficialismo debe consolidar los distritos en los que considera que se está gestionando bien y continuar con las reformas impulsadas por la administración nacional.

También se refirió a la oposición y puso en duda que el peronismo llegue dividido a las próximas elecciones. Según su pronóstico, los distintos sectores del justicialismo terminarán unidos. Además, afirmó que, si los comicios se realizaran en ese momento, Milei se impondría sobre sus adversarios.

Santilli apuntó especialmente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien cuestionó por la situación de la seguridad y la falta de inversiones en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, planteó interrogantes sobre cómo sería una eventual gestión nacional del mandatario bonaerense y mencionó los conflictos vinculados con los piquetes, la coparticipación y la seguridad en Rosario.

Críticas a la marcha universitaria

Santilli también cuestionó los incidentes registrados durante la Marcha Federal Universitaria del jueves y los atribuyó a lo que describió como una minoría violenta.

"Esos tipos que rompen adoquines y los ponen en baldes tienen que estar presos", afirmó.

El funcionario sostuvo que los responsables de los daños deben afrontar consecuencias penales o económicas y recordó su postura durante su paso por el Ministerio de Seguridad porteño. Según expresó, si la destrucción no tiene consecuencias, los hechos pueden repetirse.

La defensa del rumbo económico

En materia económica, Santilli defendió las medidas del Gobierno y aseguró que la discusión actual pasa por la velocidad de los cambios, en un contexto que describió como de mayor estabilidad macroeconómica, reglas claras y previsibilidad.

Para ilustrar su visión, comparó la situación anterior con la actual mediante una metáfora automovilística: definió el pasado como un "fitito roto, melancólico" y describió el presente como "un Tesla que vuela".

También citó un documento de IDEA sobre los procesos de ordenamiento económico en otros países y sostuvo que la Argentina no habría atravesado las mismas pérdidas laborales que, según su interpretación, se registraron en esas experiencias.

En ese contexto, afirmó que, tras el ajuste económico, el empleo informal creció apenas un punto. Además, mencionó anuncios de inversión como una planta de urea en Bahía Blanca, valuada en US$2.200 millones, y proyectos vinculados con Toyota, Mercedes-Benz y Sidersa.

El funcionario identificó varios sectores como motores potenciales del crecimiento: el campo y la agroindustria, la actividad de petróleo y gas en Vaca Muerta, las exportaciones y la industria del conocimiento.

Por último, sostuvo que Milei está sentando las bases para un período prolongado de crecimiento y advirtió que revertir décadas de problemas económicos requiere tiempo.

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