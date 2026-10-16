Santilli lanzó una advertencia: "Los gobernadores deberían estar preocupados si gana Kicillof"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lanzó una fuerte advertencia sobre el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que los gobernadores provinciales deberían estar preocupados ante una eventual victoria del mandatario bonaerense, Axel Kicillof. La declaración puso el foco en las diferencias entre el rumbo político y económico que impulsa el Gobierno nacional y las perspectivas que, según el funcionario, podrían abrirse ante un eventual regreso del kirchnerismo a la Casa Rosada.

Santilli planteó que el resultado de la próxima elección presidencial no solo tendrá consecuencias sobre la conducción del país, sino que también podría incidir en los acuerdos políticos que el Gobierno mantiene con las provincias y en la continuidad de una agenda vinculada con las inversiones y la generación de empleo.

En ese marco, el jefe de Gabinete vinculó directamente la posibilidad de un cambio de signo político en el Poder Ejecutivo nacional con el futuro de los regímenes de inversión. Su advertencia estuvo dirigida especialmente a los gobernadores que mantienen vínculos de trabajo con la administración nacional y que, de acuerdo con sus declaraciones, buscan impulsar inversiones y promover oportunidades laborales en sus respectivos distritos.

La referencia a Axel Kicillof como posible ganador de las elecciones presidenciales de 2027 funcionó como punto de partida para una crítica más amplia al kirchnerismo y a las consecuencias que Santilli atribuye a un eventual retorno de ese espacio político al Gobierno nacional.

La preocupación por los regímenes de inversión

Uno de los principales argumentos expuestos por Santilli estuvo relacionado con la continuidad de las condiciones que, según el funcionario, permiten impulsar inversiones en las provincias. En ese sentido, advirtió que un eventual triunfo del kirchnerismo podría modificar el escenario vigente y poner en discusión los mecanismos que promueven la llegada de capitales.

"Si gana el kirchnerismo, va a retroceder en los regímenes de inversión", sostuvo el jefe de Gabinete al referirse a las consecuencias que, desde su perspectiva, podría tener un cambio de gobierno.

La declaración refleja el lugar que la agenda de inversiones ocupa en el planteo político del funcionario. Santilli relacionó los acuerdos con los mandatarios provinciales con la búsqueda de condiciones que permitan desarrollar proyectos y generar trabajo en el territorio nacional.

Desde esa perspectiva, la discusión electoral hacia 2027 aparece vinculada con las definiciones económicas que podrían adoptarse en el futuro. La continuidad o modificación de los regímenes de inversión constituye, según su planteo, uno de los puntos centrales de esa disputa.

El funcionario también destacó la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores que comparten determinados objetivos económicos, al señalar que el trabajo conjunto está orientado a sostener la llegada de inversiones y a favorecer la actividad laboral en las provincias.

El vínculo con los gobernadores y la generación de empleo

En otro tramo de sus declaraciones, Santilli defendió la relación política que la administración nacional mantiene con los mandatarios provinciales que respaldan su orientación económica. El jefe de Gabinete presentó esos vínculos como parte de una agenda compartida, centrada en la búsqueda de inversiones y en la generación de oportunidades laborales.

"Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias", comentó.

La frase expone el criterio con el que el funcionario describió el diálogo con los gobiernos provinciales. En su planteo, la cooperación se apoya en la coincidencia respecto de un modelo de país y en la intención de sostener condiciones favorables para la llegada de inversiones.

La generación de empleo aparece como otro de los componentes centrales de esa relación. Santilli vinculó las inversiones con la posibilidad de impulsar trabajo en cada provincia y utilizó ese argumento para advertir sobre los riesgos que, a su entender, podría representar una modificación del rumbo político nacional.

En este contexto, su mensaje hacia los gobernadores adquirió una dimensión electoral. El funcionario planteó que las decisiones que se adopten en las próximas elecciones podrían repercutir en la continuidad de los acuerdos y de la agenda económica que actualmente comparten con el Gobierno nacional.