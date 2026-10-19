Santilli redobla la apuesta electoral: "Con o sin PASO, Milei vuelve a ganar"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que el presidente Javier Milei volvería a imponerse en las elecciones nacionales, independientemente de que se mantengan o se eliminen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Durante una entrevista en LN+, el funcionario defendió la gestión libertaria, anticipó que la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo será aprobada y expresó su confianza en que los gobernadores acompañarán la iniciativa.

"Con o sin PASO, (Javier) Milei vuelve a ganar", sostuvo Santilli, quien insistió en que el oficialismo obtendría una victoria si los comicios se realizaran en los próximos días. "Hoy gana de nuevo", agregó, al fundamentar su pronóstico sobre el escenario electoral.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete reivindicó los resultados legislativos y políticos alcanzados por la administración nacional desde su llegada al poder. Para respaldar su posición, recordó los cuestionamientos que recibió Milei sobre su capacidad para gobernar y las dificultades que se anticipaban para la aprobación de sus iniciativas.

"Dijeron que no iba a poder gobernar y pudo. Dijeron que no iba a salir la Ley Bases y salió como salieron todas. Y la reforma electoral va a salir y los gobernadores la van a apoyar porque ven lo que pide la sociedad", aseguró.

Las declaraciones combinaron una defensa de la gestión presidencial con una proyección electoral favorable al oficialismo y una apuesta por avanzar con modificaciones al sistema electoral. Para Santilli, la discusión sobre las PASO no altera las perspectivas de triunfo de Milei, mientras que la reforma constituye una iniciativa orientada a modificar aspectos del funcionamiento electoral y del gasto público.

La reforma electoral y el debate por las PASO

Santilli sostuvo que la propuesta del Gobierno nacional no debe interpretarse únicamente como un intento de eliminar las elecciones primarias. Según explicó, el objetivo general es simplificar el calendario electoral y reducir los recursos destinados a los procesos de votación.

"La reforma electoral no es una reforma para eliminar las PASO. La reforma electoral es una reforma para los ciudadanos", afirmó el jefe de Gabinete.

Como argumento, señaló que los argentinos no quieren concurrir a las urnas "seis veces en un año" y cuestionó el costo que, según indicó, representa la realización de las primarias. En ese sentido, mencionó una cifra de "200 millones de dólares para una PASO". El planteo oficialista apunta, de acuerdo con sus declaraciones, a reducir la cantidad de convocatorias electorales y el gasto asociado a su organización. Santilli presentó la iniciativa como una modificación destinada a los ciudadanos y no exclusivamente como una medida vinculada con la competencia interna de los partidos políticos.

El funcionario también recordó que Milei había planteado la eliminación de las PASO antes de llegar a la Presidencia. A ese antecedente sumó la implementación de la boleta única, que destacó como uno de los compromisos cumplidos por la administración libertaria.

Respecto del futuro legislativo del proyecto, Santilli manifestó confianza en que el oficialismo conseguirá los respaldos necesarios para avanzar con los cambios. "La reforma electoral va a salir", aseguró, al tiempo que reiteró que también avanzará la eliminación o suspensión de las primarias.

Su expectativa incluye el acompañamiento de los gobernadores, a quienes atribuyó una comprensión de las demandas sociales relacionadas con el sistema electoral y el uso de los recursos públicos.

La disputa electoral y las diferencias dentro del peronismo

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también analizó la situación interna del peronismo y puso en duda que sus principales dirigentes permanezcan divididos cuando llegue el momento de definir las candidaturas.

"Yo no me creo que van a estar separados. Yo creo que cuando llegue el momento final van a estar juntos", sostuvo Santilli.

La declaración se produjo en medio de las discusiones sobre el futuro político del justicialismo y las posibles definiciones electorales. El funcionario consideró que las diferencias actuales podrían quedar relegadas cuando los distintos sectores deban resolver una estrategia común para competir en las próximas elecciones.

En ese contexto, dirigió críticas especialmente duras al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, después de que el mandatario afirmara durante un acto por el 17 de octubre que el peronismo volverá a gobernar la Argentina.

Santilli respondió con una frase contundente: "Lo que le quedó grande a Kicillof es la provincia". La crítica apuntó directamente a la gestión bonaerense y a la capacidad del gobernador para conducir el distrito. El jefe de Gabinete cuestionó distintas áreas de las políticas provinciales y vinculó sus objeciones con la seguridad, la modernización de la administración y la promoción de inversiones.

Seguridad, inversiones y críticas

Santilli sostuvo que la provincia de Buenos Aires presenta problemas que, a su entender, reflejan falencias de la administración de Kicillof. Entre sus cuestionamientos, mencionó la situación de la seguridad bonaerense, la falta de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las políticas provinciales destinadas a promover inversiones.

"No modernizó la provincia, no cuidó a los bonaerenses", afirmó.

El funcionario también explicó por qué considera que los gobernadores deberían observar con preocupación la posibilidad de que Kicillof triunfe en las elecciones presidenciales de 2027. Para fundamentar su postura, hizo referencia a las políticas de seguridad implementadas en Rosario, las discusiones sobre coparticipación y las oportunidades de inversión existentes en distintas provincias.

Entre los distritos mencionados por Santilli estuvieron Neuquén, Río Negro, Salta y Catamarca, que incorporó a su argumento sobre las posibilidades de desarrollo y las inversiones.

Sus declaraciones vincularon la discusión electoral con cuestiones de gestión y con las diferencias entre las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y las decisiones de las administraciones provinciales. En particular, la referencia al RIGI y a las oportunidades de inversión formó parte de sus cuestionamientos a la estrategia bonaerense.