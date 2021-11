Santoro apuntó contra Macri: "El cronograma de vencimientos que dejó es incumpible"

El diputado electo Leandro Santoro dijo que "el cronograma de vencimientos que dejó (Mauricio) Macri ya se hace incumplible a partir del 1 de enero del año que viene" y que en el Parlamento se deberá construir consenso porque el Frente de Todos no tiene mayoría propia y "el acuerdo con el FMI tiene que ser validado en el Congreso".



En una nota con El Destape Radio, Santoro también señaló que el Congreso que asumirá en diciembre "va a ser interesante" ya que hay "todo tipo de color" político y "gente con mucha trayectoria política" que tiene posiciones "muy antagónicas" a las del Frente de Todos.



"En el mundo estamos viendo un avance de la derecha, incluso de la ultra derecha, que tiene una agenda más reaccionaria", sostuvo en relación a ese sector, también presente en el futuro Congreso.

Estamos obligados a construir consensos porque no tenemos mayoría propia" señaló entonces, y afirmó que "el acuerdo con el FMI tiene que ser validado en el Congreso".



En este punto Santoro expresó que "cuando (el expresidente Mauricio) Macri desmanteló el aparato productivo, aplicó una política de shock, endeudamiento de shock que generó un corsé a la economía en los próximos años", que todavía persiste.



"El cronograma de vencimientos que dejó Macri ya se hace incumplible a partir del 1 de enero del año que viene", agregó sobre la deuda.



Para el diputado electo, surgido en el radicalismo, "la Argentina no tiene hoy condiciones para afrontar el cronograma de vencimientos"; y agregó: "O la negocias con inteligencia o vas a tener un problema económico, social, político en el corto plazo".



En este marco apuntó que "objetivamente, el gobierno de Macri y la pandemia no fueron gratis".



En materia política, en tanto, sostuvo que "el Frente de Todos tranquilizó su interna" tras los comicios, mientras "Juntos por el Cambio la intensificó" y hoy "se nota la tensión" dentro del espacio.



"Después de las elecciones, el nerviosismo se trasladó hacia Juntos por el Cambio", concluyó su análisis.