Se adelanta el aumento del 11% para los empleados municipales de FME

El intendente Guillermo Ferreyra anunció que adelantará el aumento previsto para los meses de octubre y diciembre y los municipales de Fray Mamerro Esquiú cobrarán el 11% más con el sueldo de septiembre.

Se trata del incremento anunciado en agosto mediante un acuerdo alcanzado con el SOEM, que se sumaba al 35% otorgado en la primera parte del año y que dejaba la suma total de un 46% que recibirán los empleados municipales en 2021.

El adelanto del incremento también incluirá a los trabajadores de planes socio comunales, que recibirán un aumento de $1.500 en un solo pago.

El anuncio fue realizado en el marco de una nueva entrega de créditos personales realizada este jueves por parte de la Caja de Créditos y Prestaciones municipal, donde estuvo acompañado por miembros del gabinete municipal.

En ese contexto, Ferreyra explicó que tras evaluar la situación con el equipo contable del municipio se decidió otorgar en una sola parte el aumento que estaba previsto en dos tramos, uno en el mes de octubre con el 6% de aumento y el 5% restante en diciembre.

“Es parte del esfuerzo, es parte del compromiso. Esto se ha logrado gracias al equipo económico, gracias a la austeridad, a la transparencia con la que nos venimos manejando, sin dejar de hacer las obras que el departamento necesita. En cada localidad se está realizando una obra o se realizó, no se ha parado por la pandemia”, resaltó.

Por otra parte, se refirió a la nueva entrega de créditos que en esta oportunidad alcanzó $1.930.000 que beneficia a 21 empleados municipales. Y resaltó la importancia de la modalidad, que se otorga a la tasa más baja del mercado y hasta en 36 cuotas, además de permitir que puedan ser solicitados nuevamente una vez que se pagó el 50%.

“Hemos ido dando pasos muy importantes, pasos que son grandes y firmes. En menos de un año pasamos de otorgar un crédito de 50.000 a $80.000, lo hace por lo general ningún Estado, lo hemos realizado nosotros. Y en menos de tres años, pasamos de $17.000 a $80.000”, dijo.

También destacó que se trata de una decisión que forma parte de las políticas públicas del gobierno municipal que buscan dinamizar la economía, “porque necesitamos que esos esos casi 2.000.000 de pesos que hoy se insertan en Fray Mamerto Esquiú de manera directa, se gasten en los locales de Fray Mamerto Esquiú. Significa que nuestros comerciantes están mejorando sus ingresos. Esos comerciantes podrán aumentar un empleado más, podrán incorporar un bien de capital, de esa forma entendemos que en la economía el estado municipal -como lo entiende hoy el Gobierno Provincial y Nacional-, necesita un economía con la gente a dentro, tratando que los fondos -sean pocos o muchos-, se distribuyan entre nosotros y no salgan para otro lado”, apuntó.

Visita nacional

Ferreyra anunció que este viernes llegará al departamento el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zavaleta. La visita nacional tiene como objetivo realizar de la entrega de equipamiento destinada a 100 emprendedores locales.

Se trata del tercer ministro nacional que visitará la tierra del beato Esquiú este año, ya tiempo atrás arribaron el departamento el ex Ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el ex ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis.

“Esto demuestra la federalización de este Gobierno, que es el Gobierno que necesitamos para seguir avanzando. No es momento de grietas, es momento de que trabajemos juntos. Necesitamos un equipo de vecinos unidos para seguir adelante”, concluyó.