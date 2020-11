Se ampliaron los horarios para locales gastronómicos y afines en Etapa Amarilla

Ayer, el gobernador Raúl Jalil emitió el Decreto N° 2176 por el cual se decidió modificar algunos puntos de la Etapa Amarilla para incluir la ampliación del horario de atención de los locales gastronómicos y afines y, a su vez, habilitar el funcionamiento de las escuelas de Período Especial.

De esta manera, los locales gastronómicos y afines ahora tendrán la posibilidad de abrir de domingo a miércoles hasta las 00 horas, mientras que los días jueves, viernes y sábados podrán hacerlo hasta las 02 hs. del día siguiente.

Además, todos los ciudadanos podrán disponer del nuevo horario de circulación permitida que será de 6 a 00 horas de domingo a miércoles, y de 6 a 02.30 del día siguiente los días jueves, viernes y sábado.

En los fundamentos del decreto se menciona que la medida se justifica “atento a que resulta necesaria la progresiva habilitación de actividades y horarios que permitan reactivar algunas actividades económicas y sociales de la población, y que la situación epidemiológica así lo permite”.

En ese marco, el gobernador Jalil confirmó que se decidió avanzar con una apertura gradual y flexibilización de actividades de cara al último mes del año en el marco de la Etapa Amarilla de Convivencia. “En todos estos meses, hemos tomado decisiones con el objetivo de cuidar el sistema sanitario para que todas y todos puedan tener la atención necesiten, sean pacientes con COVID-19 o no. En simultáneo, hemos avanzado con medidas para sostener económicamente a las distintas actividades e incluso incentivar la generación de trabajo. Hasta ahora hemos logrado este objetivo, pero no podemos bajar los brazos y debemos seguir cuidándonos a través de las etapas de una apertura gradual de actividades para diciembre y la etapa de receso administrativo”, aseguró el jefe de Estado.

El mandatario explicó que por esta razón se decretó la modificación de horarios para la Etapa Amarilla de Convivencia ampliando el margen de apertura para locales gastronómicos y afines, además de la extensión del horario de circulación para todo el territorio provincial.

En esta misma línea, Jalil anticipó que ya están autorizadas para funcionar las escuelas especiales, y detalló que hoy se desarrollará una nueva reunión de la Comisión sanitaria para evaluar la situación de los indicadores de rigor y estudiar la siguiente lista de pedidos pendientes y actividades que se agregarán a la apertura gradual de las próximas semanas.

En la mañana de ayer, el mandatario realizó una videollamada con el intendente Gustavo Saadi, la intendenta Susana Zenteno, e integrantes del equipo de gobierno para evaluar la posición de los puestos camineros que realizan el control de ingreso sanitario al Gran Catamarca.

La finalidad es colocar los controles sanitarios y policiales en un mismo espacio para reabrir la circulación en la Circunvalación “Néstor Kirchner” y mejorar la circulación diaria entre los departamentos del Valle Central.

Esta decisión va en consonancia con la posibilidad de abrir el turismo interno en las próximas semanas y de cara al receso administrativo estival.

Gustavo Aguirre: “Tratamos que la aprehensión sea la última instancia”

El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, se refirió al incremento de procedimientos que la Policía realizó el fin de semana, en diferentes fiestas privadas y remarcó que no se procede con detenciones masivas, para evitar la superpoblación de las comisarías y evitar la generación de contagios.

En el diálogo con Radio Valle Viejo, el funcionario detalló que el procedimiento y pena que se atribuye ante un episodio de infracción, se define en el momento y según la magnitud del mismo. “Cuando se llega a un lugar, sea cual sea, sea casa particular, un lugar comercial o un barrio donde se está llevando a cabo una actividad no permitida, se da intervención a la Justicia Federal y/o Provincial, de acuerdo a un convenio que existe de coordinación, esto porque hay una normativa nacional que se está infringiendo. Es esa justicia la que da instrucciones sobre cómo seguir y tratar el problema denunciado”, comentó.

Luego agregó que “en algunos casos, se puede llegar a la aprehensión o detención pero se trata que esta sea la última instancia. Esto porque si llevamos muchas personas a una comisaría, se corre riesgo de contagio, porque van a estar todos amontonados. Y en definitiva es esto lo que queremos evitar cuando vamos a un evento privado”.