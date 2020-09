Se declaró la emergencia hídrica en todo el territorio de la Provincia

Siguiendo las medidas de prevención y cuidado sanitario, los Senadores provinciales presididos por el vicegobernador Rubén Dusso, llevaron adelante la 16° Sesión Ordinaria. En esta oportunidad, reunidos íntegramente en forma remota, conforme lo habilita el Reglamento Interno, los Legisladores, desde sus hogares dieron tratamiento y aprobaron un total de nueve proyectos.



En este marco, el Pleno Legislativo dio media sanción al proyecto de Ley impulsado por el senador

José Misael Alaniz Andrada, mediante el cual se promueve implementar, en todo el territorio de la provincia de Catamarca, la prevención, atención y detección temprana de la “Osteoporosis”.



“La inclusión de la osteoporosis por ley permitiría un diagnóstico temprano y, por lo tanto, un tratamiento mucho más efectivo para mujeres y hombres, tanto adultos mayores como jóvenes, población que será la mayor beneficiada a futuro” manifestó el Senador por Tinogasta, teniendo en cuenta que “el Estado provincial debe brindar servicios de salud que garanticen el derecho universal de todos los catamarqueños, independientemente de su condición social, situación económica, lugar de residencia y garantizar el acceso directo”.

De acuerdo con el articulado de la normativa que pasó a Diputados para su tratamiento, se declara de interés provincial un plan de prevención y atención integral de la osteoporosis, entendiéndose por tal, la atención médica, la información y educación sobre su prevención, la capacitación profesional en la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de la misma, considerando que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia.



“Implementar acciones destinadas a la detección precoz, diagnóstico y tratamiento de los pacientes, proveer de capacitación a los profesionales de la salud; promover campañas de

concientización sobre la problemática ocasionada por esta enfermedad y la importancia de su detección temprana, promover la investigación, el desarrollo de tecnología y todos los medios necesarios para garantizar la detección y tratamiento oportuno, mediante la asignación específica de recursos presupuestarios”, serán algunas de las funciones de la autoridad de la aplicación.



Emergencia hídrica



Contando con despacho favorable de la Comisión de Transporte, infraestructura y servicios públicos e incorporado a la Orden del Día, la Cámara Alta aprobó el proyecto de resolución iniciado por los senadores Héctor Raúl Barot, César Augusto Ojeda, Luis Ariel Cordero y Ariel Salvador Espinoza, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, declarar en todo el territorio de la Provincia, la Emergencia Hídrica, tanto de agua potable, para riego, agropecuaria e industrial por el plazo de un año, prorrogable por igual periodo.



La resolución girada al Ejecutivo, contempla la creación de incentivos a la producción y promoción de actividades al sector agropecuario, líneas de créditos blandos y condonación, postergación y/o suspensión de deudas fiscales para los sectores productivos comprometidos.



Asimismo, en el articulado se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a “implementar los incentivos y a girar las partidas correspondientes a los fines de subsanar los daños ocasionados y dar inicio a las obras de infraestructura necesarias, garantizando los derechos de los ciudadanos, la producción en general, la industria, el comercio y el transporte de conformidad con las particularidades de las zonas geográficas afectadas, teniendo por objetivo garantizar el desarrollo y sostenimiento de la industria agropecuaria y el mantenimiento de las fuentes de trabajo”.



“Si bien se han registrado precipitaciones durante el año 2020, las mismas están muy por debajo del promedio histórico anual, sumándose además que éstas no ocurrieron en todo el territorio donde se observan localidades con gran déficit hídrico, que impactan en el normal desarrollo de las actividades agropecuarias. Además el déficit hídrico afecta la realidad de los pobladores y productores locales particularmente en el abastecimiento de agua tanto para consumo humano como también para el ganado existente en la zona”, apunta el proyecto en parte de sus fundamentos expuestos en el recinto por el senador Raúl Barot quien además los incendios ocasionados por las quemas de pastizales que fueron agravados severamente por la sequía y los terrenos áridos, consumieron muchísimas hectáreas y zonas de pastoreo trayendo consecuencias directas y una incidencia perjudicial para la producción ganadera de las regiones afectadas.



En este sentido, se prevé también que las medidas que deberán disponerse, implican erogaciones extraordinarias con modalidad de pago especial, siendo menester la articulación con los organismos financieros provincial y nacional, que deben intervenir conforme a la ley N° 26.509.



Seguridad



Continuando con el Orden del Día, el Senado dio luz verde a dos proyectos de resolución referidos a seguridad.

El primero de ellos tiene que ver con solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del organismo correspondiente, se eleve el rango a Subcomisaría del Destacamento Policial de la localidad de La Dorada, departamento La Paz.



“El personal policial de este lugar, realiza una ardua y amplia tarea, atendiendo las necesidades de los pobladores de la zona, además de prevenir ilícitos comunes de zonas rurales como abigeatos, usurpación de campos, etc., por lo que resulta imperioso concretar esta acción y elevar el destacamento policial a Subcomisaría” explicó el autor de la iniciativa, senador Ariel Espinoza tras enfatizar que con dicha medida se generará la cobertura más extensa de los servicios brindados a la comunidad además de “un trabajo más ágil y eficiente del personal para todo tipo de situaciones, acordes a sus funciones”.

Cabe destacar que, en la zona que cubre el destacamento policial de La Dorada hay un total aproximado de 800 habitantes, ya que la circundan diversas localidades y parajes de los cuales los integrantes de sus comunidades, recurren al mencionado destacamento a realizar, trámites de carácter civil, como así también denuncias.



Reubicación de Puesto Caminero



Promovido por el senador José Luis Martinez, la Cámara Alta también aprobó la resolución por la que se requiere al Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, proceda a reubicar el puesto caminero situado sobre Ruta Nacional N° 38, en la localidad de Santa Rosa, para emplazarlo a la altura del ingreso a la localidad de El Portezuelo, departamento Valle Viejo.



Según expuso el Legislador al fundamentar el proyecto, “el lugar de ubicación actual no permite realizar con eficacia y seguridad los controles de rutina debido a que existen vías o caminos alternativos que permiten burlar estos controles”.



“Hace más de una década se realizó el traslado del puesto caminero El Portezuelo que estaba ubicado en el ingreso a dicha localidad, para ubicarlo en el lugar que se encuentra actualmente sobre Ruta Nacional N° 38 pasando el ingreso a Santa Cruz, en la localidad de Santa Rosa, Valle Viejo”, recordó el Senador apuntando que “este puesto caminero es de vital importancia para realizar un efectivo control de todas las personas y objetos que ingresan a Valle Viejo y a la Capital de la Provincia, como así también de quienes transitan hacia otros lugares de la Provincia o incluso de quienes transitan con destino a alguna provincia vecina”.



Durante su presentación, el senador Martínez también se pronunció respecto de que “desde hace tiempo se viene evaluando la posibilidad de llevar a cabo dicha reubicación”, considerando que en la actualidad, ante el escenario que vivimos, “se ha revalorado la función de control y prevención que se desarrolla en los distintos puestos camineros de nuestra provincia, de tal modo que la reubicación, generará un beneficio a todos los integrantes de nuestra sociedad y permitirá a la autoridad policial el cumplimiento de su trabajo en mejores condiciones”, concluyó.



Obra vial en La Puerta



El Senado de Catamarca aprobó el proyecto presentado por el representante del departamento Ambato, Ramón Edgardo Seco a partir del cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles y la Dirección Provincial de Vialidad y con participación de la Municipalidad de La Puerta, proceda a construir una rotonda sobre la Ruta Provincial N° 1, en el acceso norte a dicha localidad ambateña.



“La ruta nombrada es de gran transitabilidad, con importante tránsito pesado resultando muy peligroso el acceso norte cuando se circula desde la ciudad Capital ya que hay que efectuar una maniobra de cruce en contramano, con el agravante de una escasa visibilidad al estar prácticamente sobre una curva muy veloz por sus características, lo que hace imprescindible organizar con un mezclador de tránsito o rotonda a fin de evitar accidentes que pueden resultar fatales”, señaló el senador Seco al agregar que dicha obra “no llevaría demasiado tiempo ni elevado costo y con la participación del municipio local, podrá ser más viable su concreción”.



Pavimentación del tramo Chaquiago- Potrero



A pedido del senador Horacio Octavio Gutiérrez, el Cuerpo aprobó el proyecto de resolución por el cual se solicita realizar la obra de pavimentación de 7 kilómetros correspondiente al tramo Chaquiago-Potrero, de la Ruta N° 113 ubicada en el departamento Andalgalá.



“El tramo mencionado une dos importantes Distritos de la zona Norte del Departamento, que con esta obra vial se brindará una solución tan anhelada por los vecinos que la transitan diariamente, generando una dinamización de la economía local, brindando numerosos beneficios sociales a la población, al garantizar un acceso por una red pavimentada, de forma permanente, rápida y segura” subrayó el senador Gutiérrez tras pronunciar que al ser una zona productora de nogales y membrillos, “su difícil acceso incrementa los costos de transporte, no permitiéndoles a los pequeños productores ser competitivos en el mercado”.



Al momento de fundamentar la iniciativa, el Legislador remarcó que “la localidad tiene un flujo turístico importante durante todo el año ya que su entorno paisajístico y su rica arqueología actúan como gran atractivo turístico, por lo tanto esta obra le permitirá convertirse en centro turístico importante, no tan solo para el propio turismo interno, sino también para visitantes de otras provincias”. Asimismo agregó que “tanto la actividad productiva, como la turística, representan aproximadamente un 80% de los ingresos familiares, lo que significa un aporte real a sus economías por lo que la pavimentación del tramo de 7 km de la Ruta Provincial N°1 13, trae aparejado una mejor calidad de vida y el desarrollo genuino de nuestra comunidad”.



Reempadronamiento de agua para riego



El Cuerpo de Senadores acompañó el proyecto presentado por el representante de Santa María Raúl Chico sobre solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Agua y Servicios Públicos, se lleve adelante un reempadronamiento del agua para riego en el Departamento.

“La característica principal de la localidad de San José es su tradición productiva” manifiesta la iniciativa considerando que “desde tiempos inmemoriales es el agua su principal escollo”.

Según se expresa, en épocas de antaño se empadronó el agua para riego, un poco de acuerdo a las necesidades y en la mayoría de los casos, por la influencia que tenían determinados sectores, sin embargo, hoy la realidad es muy distinta, ya que “muchas tierras están improductivas y cuentan con horas de agua que se desperdician y otras que podrían estar en plena producción no lo pueden hacer por falta de la misma” destacó el Senador apuntando a la urgencia de un reempadronamiento.



Viviendas para antofagasteños



“Acceder al sueño de tener una vivienda propia no es nada fácil, y como toda persona requiere satisfacer sus necesidades entre ellas, la adquisición de una vivienda, que constituye a mejorar la calidad de vida del hombre logrando un hábitat más digno”, comenzó expresando el senador Mario Carrizo al momento de fundamentar el proyecto que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, se ejecute un estudio de prefactibilidad para construir veinte viviendas en la cabecera departamental de Antofagasta de la Sierra.



Acompañado por el Cuerpo de Senadores, el Legislador manifestó el objetivo de brindar a los jóvenes adultos, que tengan un ingreso estable, la posibilidad de poder invertir en una casa propia.



“Poder vivir y disfrutar de una vivienda digna y un hábitat adecuado es el derecho de toda persona, por lo que me gustaría brindar la posibilidad a aquellos jóvenes que estén interesados en adquirir una vivienda, la oportunidad de invertir en la misma de acuerdo a sus ingresos económicos, siempre y cuando tengan residencia permanente en la Cabecera Departamental, que no sea propietario ni usufructuario de otra vivienda y que cuenten con el ingreso para afrontar el gasto que supone hacer frente la compra de una casa” expresó el senador Carrizo tras sugerir realizar un ordenamiento territorial, “para planificar una expansión ordenada en el que se tengan en cuenta las conexiones a los sistemas de servicio como de luz, agua y cloacas, para evitar en un futuro, una presión antrópica de los servicios requeridos por el hombre que causarían grandes problemas al medio ambiente y a la sociedad”.



Adhesión a la Ley Nacional N° 27.279



El Senado de la Provincia dio sanción definitiva y asignó el N° 5.665 a la Ley promovida por la diputada María Teresita Colombo mediante la cual se adhiere a la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios”.

“Esta iniciativa se presenta en la inteligencia de aportar al desarrollo sostenible de nuestra provincia y en particular con la finalidad de dotar a las actividades productivas del agro provincial de los instrumentos legales que den un marco de seguridad a sus labores que constituyen fuentes de trabajo y de recursos que deben coexistir sin colisionar con el derecho a gozar de un ambiente sano que nuestra Constitución Nacional y Provincial garantizan para todos los habitantes y las futuras generaciones” considera el proyecto que fuera presentado en la Cámara Alta por el senador Ariel Cordero teniendo en cuenta la toxicidad de estos productos utilizados en las actividades agrícolas, motivo por el cual requieren de una gestión diferenciada.