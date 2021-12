Se reanudó la sesión después de un cuarto intermedio y el oficialismo busca los votos para aprobarlo

En clima de tensión, expectativa e incertidumbre reina en la Cámara de Diputados: aún es incierto el resultado de la sesión que empezó esta tarde para discutir el proyecto de ley de presupuesto 2022 enviado por el Gobierno. Tras una hora de reunión entre los jefes de bloque, el oficialismo y la oposición no llegaron a un acuerdo por lo que el bloque que conduce Máximo Kirchner decidió continuar con el debate en el recinto, aún cuando no tiene asegurados los votos para su aprobación.

Durante el cuarto intermedio, el oficialismo, en la voz del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, presentó una oferta para intentar acercar posiciones con la oposición. Propuso que en junio del año próximo se revea la ley de presupuesto si, efectivamente, la inflación supera el 33% anual previsto por el Ministerio de Economía. En ese caso enviaría al Congreso, para la discusión de los legisladores, un proyecto de ampliación presupuestaria en el que se detallarían los aumentos de las partidas correspondientes producto de la mayor recaudación que se genere por la suba inflacionaria. Con esta oferta, el Gobierno desistiría de imponer esos aumentos presupuestarios por decreto de necesidad y urgencia.

Los jefes de bloque de la oposición rechazaron la oferta e insistieron en que se modifiquen aquellos artículos del proyecto de presupuesto que autorizan la prórroga de impuestos y del cobro de retenciones. La respuesta oficialista fue negativa.

“La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías”, dijo Negri al momento de pedir un cuarto intermedio para intentar acercar posiciones con el oficialismo. “Estamos dispuestos a ir a un cuarto intermedio, que nos tomemos todo el tiempo necesario, si el Gobierno quiere rever lo imprescindible. Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que esté la ley de presupuesto salga. Por eso le quiero decir al presidente de la Cámara que llame a un cuarto intermedio, analicemos con los jefes de bloques si se aceptan las revisiones que propuso la oposición. No tener presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de presupuesto no hay Nación posible”.

De no aceptar modificaciones al proyecto, el Frente de Todos se arriesgará a llegar a la votación en general del presupuesto con la expectativa de torcer las voluntades de algunos bloques a lo largo del debate que, se presume, que terminará recién mañana. El oficialismo cuenta con 117 votos propios y sumará cinco aliados con el aporte del interbloque Provincias Unidas que nuclea a los diputados de Río Negro, Misiones y Neuquén. Sin embargo, mientras el resto de la oposición se mantenga unida detrás del rechazo, estos aportes resultan todavía insuficientes.

Para aprobar el presupuesto, el oficialismo requiere mayoría simple. Una de sus apuestas es que algunos diputados opositores, a la hora de la votación, finalmente se abstengan o bien se ausenten del recinto para posibilitarle al Frente de Todos reunir los votos positivos para aprobarlo. En la cúpula oficialista ponían sus esperanzas en los diputados radicales de Jujuy y de Corrientes, gobernadas por Gerardo Morales y Gustavo Valdés, respectivamente, para que eventualmente pudieran abstenerse.

Sin embargo, fuentes confiables del radicalismo anticiparon a LA NACION que no accederán. “Vamos a respetar la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio. El dictamen oficialista es poco serio”, aseveraron.

La oposición insiste en que, para acercar posiciones, el Gobierno debería acceder a incorporar cambios sustanciales al proyecto de ley del oficialismo. Sostienen que las proyecciones macroeconómicas previstas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, son poco creíbles: allí se pronostica que la inflación alcanzará el 33% anual en 2022 (cuando todas las consultoras privadas auguran que trepará por encima del 50%); el crecimiento del PBI será del 4% (el FMI prevé que será menor), mientras que el tipo de cambio será de $131 por dólar.

“El proyecto 2022 muestra reducciones sin sustento de la inflación y la depreciación, menores gastos en subsidios sin justificación, y un esquema de financiamiento poco creíble e inconsistente con la estabilidad macro ?alega en su dictamen el principal bloque opositor-. De septiembre a hoy (cuando fue presentada la iniciativa), con elecciones en el medio, la evolución de la macro y las decisiones de política económica del gobierno hacen que el proyecto 2022 luzca todavía menos creíble que cuando fue presentado”.

En similar sentido se expresaron los diputados del interbloque Federal, conducido por Alejandro “Topo” Rodríguez.

“El proyecto de presupuesto está totalmente fuera de la realidad. Es un dibujo de punta a punta que no sincera la inflación, la esconde. Insiste en un ajuste general, agravado en sectores como el de los jubilados y la educación, con el agravante de pretender imponer que el Congreso le entregue facultades al Poder Ejecutivo para que siga aumentando impuestos en los próximos años”, enfatizaron los legisladores.

El socialismo, representado por los diputados Enrique Estévez y Mónica Fein, integrantes del interbloque, advirtió sobre los ajustes del gasto que están contemplados en la iniciativa oficialista. “Claramente se trata de un proyecto de ajuste general, agravado en sectores como el de los jubilados, las tarifas y la educación, donde ?por ejemplo- las universidades nacionales quedan al límite de la subsistencia”, sostienen.

Al comienzo de la sesión, prestaron juramento los diez diputados que no habían asumido sus bancas: Nilda Moyano (Frente de Todos-Santiago del Estero), quien reemplaza a la exdiputada Silvia Sayago, fallecida la semana pasada; Matías Taccetta (Pro-Chubut), quien reemplaza al exdiputado Ignacio Torres; Marcos Gustavo Carasso (UCR-Córdoba), quien reemplaza al diputado Luis Juez; Lisandro Nieri (UCR-Mendoza), quien reemplaza a Alfredo Cornejo; Anahí Costa (Frente de Todos-Catamarca), quien reemplaza a la exdiputada Lucía Corpacci) y Natalia Zaracho (Frente de Todos-Buenos Aires), quien reemplaza a la diputada Daniela Vilar. También asumieron Rogelio Frigerio (Pro-Entre Ríos); Carlos Alberto Fernández (Frente de la Concordia-Misiones) y Gustavo González (Frente de Todos-Santa Cruz).