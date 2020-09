"Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró esta noche que "no se le sacaron fondos" al Gobierno de la Ciudad, sino que se "recuperaron" montos que el ex presidente Mauricio Macri le había transferido "de manera ilegítima" y que ahora deben ser "usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada".



En un mensaje grabado que difundió desde Casa Rosada, el ministro se refirió a la decisión del presidente Alberto Fernández de reducir en un punto porcentual los recursos adicionales de coparticipación de la ciudad para trasferirlos a la provincias de Buenos Aires, una medida que el gobierno porteño discutirá en la justicia.



"Desde el primer día demostramos voluntad de diálogo y consenso" y "trabajamos con todas y todos para levantar al país, y sacarlo de la difícil situación que nos dejaron", dijo De Pedro.

"Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y de diálogo. Pero no puede ser un diálogo de sordos, ni de pícaros. El país necesita que seamos serios y honestos", sostuvo, ante los cuestionamientos de los dirigentes de Juntos por el Cambio y a la decisión del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de llevar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.



Según el funcionario nacional, la decisión presidencial anunciada el miércoles pasado por Alberto Fernández desde la Residencia de Olivos, vino a "subsanar una gran injusticia" a la que, además, calificó como "una inmoralidad" ante la "situación" que "atraviesan millones de argentinos y argentinas"



"Desde principios de año dialogamos con el Jefe de Gobierno sobre el monto que tenían que devolver. Era una decisión tomada. La Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes. El gobierno de Macri incumplió las dos cosas", explicó.



Bajo ese concepto, sostuvo que la "transferencia de la Policía se realizó por decreto y los fondos asignados a tal fin representaban más del doble del costo real para su funcionamiento".



Y en ese sentido, el titular de la cartera de Interior agregó: "Es importante respetar nuestra Constitución y el funcionamiento de nuestras instituciones, siempre. Ayer el Jefe de Gobierno de la Ciudad anunció que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta. Esto no es así".



En ese sentido, aseveró que si el argumento de las autoridades porteñas es "considerar" el decreto como "inconstitucional" entonces "también lo es el decreto" con el que Macri "casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos" para esa administración.



"Muestra de la voluntad de diálogo son las conversaciones que mantuvimos con el Jefe de Gobierno y sus equipos. Yo personalmente le transmití esta situación. Siempre supieron que recibieron de más, y que esos recursos no les correspondían", insistió el ministro sobre las conversaciones que comenzaron en las primeras semanas del mandato de Alberto Fernández.

El ministro indicó que "el costo funcional de la policía equivale a menos de un punto de los fondos nacionales" y que "Macri les transfirió más del doble"



"No se le sacaron fondos al Gobierno de la ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada. El decreto que firmó el presidente garantiza los recursos para la policía de la ciudad, y recupera el excedente para la Provincia de Buenos Aires", añadió.



Por último, sostuvo que la vocación del Gobierno es continuar el trabajo de "diálogo" con "todos los sectores" y concluyó: "Para que esto pase, les pedimos que este diálogo empiece a ser sincero y sin picardías. Los argentinos y argentinas necesitan que todos estemos a la altura de las circunstancias".



Esta mañana, al participar de una videoconferencia con el Presidente, de Pedro había asegurado que "nadie toma decisiones en contra de ningún argentino, sino que se toman en pos del federalismo".



"Es hora hora de comenzar a reducir las desigualdades", sostuvo durante una de una videconferencia con gobernadores en la que se dio inicio formal a diversas obras públicas, que implicarán una inversión de 31 mil millones de pesos.



En ese marco, el ministro planteó: "Nadie toma decisiones en contra de ningún argentino, las decisiones se toman en pos del federalismo porque no son un discurso, no son frases hechas, sino que son decisiones que tienen que ver con la redistribución de los recursos".



"Me parece que es hora de comenzar a reducir las desigualdades y comenzar a ser una Nación justa y federal", insistió.



De Pedro concluyó con un agradecimiento al Presidente por su decisión de modificar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en pos de tener "una Nación previsible y sustentable, con decisiones federales; decisiones que tienen que reparar el daño hecho en los últimos cuatro años".