Se viene una reunión entre el oficialismo y la oposición para consensuar un temario

Los principales referentes de los bloques del oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados buscarán avanzar esta semana en acuerdos parlamentarios para definir una agenda de temas consensuados que permitan asegurar el quórum para realizar una sesión especial en los próximos 15 días.



Los diputados de los diferentes bloques intentarán acercar posiciones y acordar una agenda de temas que permitan alcanzar los 129 diputados, tras la fallida sesión de la semana pasada en la que los bloques opositores decidieron no bajar al recinto y así dejaron sin quórum el plenario, el primero de manera presencial plena tras la pandemia.



La perspectiva de concretar la sesión surgió luego que el oficialismo se comprometió a escuchar las propuestas de la oposición y buscar incluir alguna de ellas en un temario de consenso que siguió al cruce entre ambos sobre la responsabilidad de uno u otro sector en la conformación del quórum, informaron a Télam fuentes parlamentarias.



Para ello, se acordó un encuentro virtual en las próximos días entre los secretarios parlamentarios de los bloques, en el que se comenzará a pulir un eventual temario y la convocatoria a comisiones para esta semana o entre el 19 y 20 de octubre.

De hecho, las conversaciones se iniciaron el mismo miércoles tras la sesión, en un encuentro que se realizó de manera informal en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y del que participaron el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.



Si bien el temario contemplaba proyectos poco conflictivos, como el de etiquetado frontal de alimentos y una ley para garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle en la Argentina, la oposición decidió no bajar al recinto y, por lo tanto, no dar quórum para sesionar, al acusar al oficialismo de convocar a la sesión sin acordar el temario.



Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que hay "temas que tenemos que aprender a sacarlos de la discusión electoral y trabajarlos de manera conjunta sin que eso implique ceder en las ideas que uno representa".