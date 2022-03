Según Bacchiani, no hay reclamos sino "reestructuraciones de deuda"

Edgar Adhemar Bacchiani, dueño de Adhemar Capital SRL luego de presentarse manera espontánea en tribunales de Córdoba por ser investigado por supuestos delitos de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión tributaria, volvió a indicar que en los próximos días comenzará a devolver los fondos de sus ahorristas.

En declaraciones a Canal 12 de Córdoba, el trader sentenció que siempre estuvo a disposición de la Justicia y sentenció: “siempre estoy y nunca me escondí de nadie. Mi empresa continua con las puertas abiertas”. En cuanto a la financiera, tras descartar que sea un sistema piramidal porque dijo ser “trader en criptomonedas”, Bacchiani comentó que ya no están tomando capitales. “El tema de no tomar más inversiones fue por la investigación del BCRA, así que hasta que ellos no se expidan, tomé la decisión de no tomar más inversiones”, dijo.

Adhemar sostiene que “los inversionistas siguen confiando” y es por eso que reiteró la promesa de pagarles. “Fue una decisión nuestra reintegrar los capitales debido a lo que comenté de las medidas del BCRA”. Marcó que quienes se llegan a las oficinas de Catamarca, no lo hacen en calidad de reclamo sino que, según su entender “es para reestructurar sus deudas”.

Sobre las denuncias, sobre todo a las de nuestra provincia, el financista relativizó las mismas y dijo que quienes se presentaron “son los menos”, en comparación al volumen de inversionistas que maneja la firma. “La gente de Catamarca viene confiando en mí hace más de cuatro años, así que por eso muchos de los cordobeses fueron hasta allá para reestructurar su deuda”.

En un tramo de la entrevista reconoció los lazos con la política local al indicar “que un hermano del Gobernador Jalil, quien es padrino de mi hijo, es inversor también”.

Por su parte, el abogado Ricardo Moreno indicó que su cliente “se pone a disposición” de la Justicia “por lo que surge mediáticamente en lo que respecta a su persona”, pero que de ninguna manera es una entrega ni una presentación. Y añadió: “La peligrosidad procesal queda al margen al presentarse personalmente y expresarle a la fiscal de que está en condiciones de comenzar a abonar a las personas al desbloquearse una de las cuentas”.

Bacchiani, además y siendo fiel a su estilo, aclaró via redes sociales porqué concede entrevistas a medios de otras provincias, antes que darlas a medios locales.