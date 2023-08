Según Carrizo: "No vamos a resignar la coparticipación de los catamarqueños"

La eliminación de la coparticipación como propuesta del candidato a presidente Javier Milei en su plataforma política, derivó en diversas observaciones y planteos por parte de la dirigencia provincial teniendo en cuenta la importancia de estos recursos para las arcas de cada jurisdicción. En este punto la diputada Silvana Carrizo señaló los beneficios que deja la coparticipación para Catamarca, aunque lamentó la realidad social y condiciones indignas que atraviesan miles de familias.

“Argentina es un país federal, en el cual las provincias son pre-existentes a la Nación, por lo tanto, los impuestos que se recaudan pertenecen en principio a las provincias y no estamos dispuestos a resignarlos” manifestó la Legisladora tras explicar que en Catamarca, el presupuesto de la provincia depende en gran medida de los fondos de la coparticipación y otros recursos nacionales. Carrizo aclaró que durante el 2023, ambos cayeron.

Considerando que Catamarca es una de las tres provincias más beneficiadas por la coparticipación al recibir por habitante, casi 3 veces más que el promedio de las provincias, la Diputada advirtió que estos números no se vean reflejados socialmente cuando, según el censo 2022, casi la mitad de la población no posee cloacas y muchos más aun no están conectado a la red de gas.

“Somos una de las provincias más beneficiadas y el Gobierno de Raúl Jalil sigue sometiendo a su población a condiciones indignas” enfatizó Carrizo tras interrogar “¿Cómo se explica semejante fracaso siendo una provincia privilegiadas en la distribución de fondos? o ¿En qué gastaron ese dinero?”, se preguntó.

Para la legisladora, desde el gobierno provincial “se encargaron de utilizar los fondos de la coparticipación en el empleo público y otros favoritismos para eternizarse en el poder”.

“Así como no estamos de acuerdo en resignar la coparticipación que les corresponde a los catamarqueños, estamos convencidos que es necesario fomentar el desarrollo de actividades que generen recursos locales sensiblemente mayores para proporcionar y lograr una mejor capacidad provincial en el desarrollo de políticas públicas” planteó la dirigente radical al tiempo de sostener que Catamarca no puede relegar los recursos de la coparticipación porque debería asumir la responsabilidad de generar ingresos propios, cuando “aún no han logrado estabilizar la economía local a través de la generación de empleos, salarios dignos para sus habitantes y en consecuencia la posibilidad de afrontar el pago de impuestos”.

De acuerdo con las expresiones de Carrizo, “la propuesta de Milei es inviable, necesita el acuerdo de todas las provincias, debería dejar de engañar a las personas”.

“Y Jalil y Corpacci, responsables del Gobierno los últimos años, no deberían seguir mintiendo y hablando de una Catamarca en crecimiento cuando los únicos beneficiarios fueron sus amigos, la educación se cae a pedazos con escuelas totalmente deterioradas y donde solo 7 de cada 100 alumnos terminaron el secundario en tiempo; la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza y el 60% de nuestros niños y niñas son pobres” apuntó la Diputada mientras preguntó de qué otra manera Catamarca podría aumentar por sí sola sus recursos “cuando hasta los propios trabajadores, son pobres”.