Según Cerruti: El dólar blue no es una preocupación para el Gobierno

La suba que registró el dólar libre en las últimas horas y la multiplicidad de cotizaciones que existen en la Argentina fueron temas centrales de la rueda de prensa que dio Gabriela Cerruti en la Casa Rosada.

“Hacía muchas conferencias que no me preguntaban porque estaba bajando, esperan a que suba para preguntarme...”, respondió la portavoz de Presidencia al escuchar la consulta. “El dólar blue sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del Gobierno”, remató con la intención de cerrar las preguntas al respecto.

Sin embargo, instantes después volvió a ser consultada sobre el dólar y, en particular, por las 14 cotizaciones que existen en el mercado argentino: “Eso tiene que ver con el el Gobierno está usando los dólares que tiene para la producción y la generación de empleo. Las medidas entendemos que son bien recibidas por muchos sectores que las piden”.