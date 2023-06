Según Dusso "como que tendríamos que tener la opción de poder repetir" otro mandato

En el predio de la distribuidora Ec Sapem de la entrega de nuevos vehículos a la flota, el vicegobernador de la provincia fue abordado en la previa de la definición del cierre de listas. En este contexto, el Ing. Rubén Dusso se mantiene firme en sus aspiraciones y sostiene la postura de seguir en su cargo por un segundo mandato.

Bajo el argumento que “aún quedan muchas cosas por hacer” la segunda autoridad de la provincia indicó en primer término y en cuanto al armado de la fórmula gobernamental que “en un rato se va a saber”. Luego sentenció “si vamos por las definiciones, la presidenta del PJ dijo que lo que casa categoría debía cumplir era un mandato y si la gente te elige, otro mandato. Nosotros vamos a cumplir un mandato, entonces como que tendríamos que tener la opción de poder repetir pero si deciden otra cosa, veremos”.

Aclaró luego y ante la consulta de si le gustaría o no ser nuevamente vicegobernador, argumentó: “más que me gustaría es el tema de las cosas que están quedando pendientes por hacer”. Y añadió: “por supuesto, no solo que me gustaría, sino que tengo la convicción y el compromiso por lo que me ha dado Catamarca”.

NOTICIA EN DESARROLLO