Según el gobernador de la Rioja, su provincia y Catamarca tienen "prácticamente pleno empleo"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dialogó ayer con El destape Sin fin conducido por el “periodista” K Roberto Navarro y aseguró que su provincia y Catamarca tienen "prácticamente pleno empleo".

En ese aspecto, comenzó diciendo que “mi provincia tiene una situación particular: una situación importante en materia de empleo, tenemos el proceso inflacionario que nos afecta a todos. Todas las provincias, al menos las del Norte, tenemos un crecimiento importante”.

“En el parque industrial en el gobierno nacional anterior tuvimos una pérdida de 1.800 puestos de trabajo (…) con pérdidas de fuentes laborales y disminución de circulación financiera en todos los rubros. Construcción de 360 viviendas en 4 años, lo que habla a las claras que hubo un gobierno que no miraba a las provincias con políticas activas o de crecimiento”, consignó.

“Vamos a culminar la gobernación con 4 mil viviendas construidas. La plena ocupación en materia de obra pública, privada e industrial ya que se crearon 2.500 puestos de trabajo más, con mucha inversión en materia textil, de calzado, se incorporaron nuevas inversiones; y una serie de políticas activas que permiten instalarse en nuestra provincia”, resaltó.

“Generamos diferimientos en tema energéticos, aportamos el 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil por cada puesto de trabajo que se crea y, por último, creamos una usina de industrias donde se capacitan previamente para ser incorporados a las fábricas”, agregó.

“Cuando fue una fábrica a instalarse, como Vilariño, quien tomó 160 trabajadores, con programas sociales y desempleados, indicándoles que previamente tenían que capacitarse”, recordó.

Remarcó que “en la usina de industrias se capacitan en textiles, calzado y en obras públicas”. “La planta tiene 160 trabajadores, y hacia el año próximo, tendrá 300 trabajadores”, anunció.

“Tomamos la decisión política de expropiar todas las naves vacías producto de la culminación de la Ley de Promoción industrial, sin problemas, y se fueron adjudicando por sistema de comodato a 30 años a quienes quieran invertir en la Provincia”, graficó y sostuvo que “eso permitió ser atractivos, pero lo más importante es que tenemos un grupo de profesionales importantes, que generan una relación afectiva y de cercanía con los empresarios, muy importante”.

“La explosión de las provincias cordilleranas con el tema de litio y de actividad minera. Hay mucho litio, de buena calidad, que queremos comenzar a explorar para saber la calidad, la cantidad y, por otro lado, tenemos energía limpia, y hemos llamado a licitación por el Parque Eólico de Arauco 2, y creemos que con la venta de ese parque, reinvertir y hacer otro parque solar; siendo el único parque hibrido de Latinoamérica”, indicó en otro aspecto.

“Tenemos el 2,7 de desempleo, y hay programas sociales que exigimos que un porcentaje de esos planes, sean incorporados a las fábricas, tomando cursos previos”, continuó.

Remarcó la visita de la ministra Tolosa Paz, y la incorporación de trabajadores del programa nacional de Potenciar Trabajo.

Consultado sobre las elecciones del próximo año, el Gobernador indicó: “no definimos, no tenemos límites, salvo octubre, pero el gobernador puede convocar cuando creamos conveniente. De todas maneras, queremos estar dentro de una estrategia nacional, donde ponernos de acuerdo a definir cuál es el horizonte y de qué manera alcanzamos el objetivo que nos proponemos, que es mantener el gobierno nacional: porque la sociedad no nos perdonaría que entreguemos en mano a la derecha, que plantea una ausencia del estado, y plantear la política de libre mercado”.