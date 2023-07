Según Marchioli: Rodríguez Larreta será el Presidente de los argentinos

El diputado provincial y precandidato a Intendente de la Capital por la alianza “El Cambio de Nuestras Vidas”, comentó que se encuentran planificando todo lo que será la campaña electoral al tiempo que apuntó a la exitosa estructura armada por Rodríguez Larreta a nivel nacional y provincial en contraposición al kirchnerismo.

“Estamos sorprendidos de la organización que tiene el equipo, en cuanto a estructura política y la capacidad de alianza puesta de manifiesto en todas las propuestas políticas a nivel nacional y que también se ve reflejada en la provincia de Catamarca en nuestra lista” enfatizó Alfredo Marchioli apuntando asimismo qué “es él que tiene más posibilidades de ganar las PASO a nivel nacional y ser presidente de los argentinos”.

Lejos de entrar en polémica y cruces con otras alianzas de la oposición, el presidente del Comité provincial de la UCR consideró que las agresiones “no ayudan, desde Juntos por el Cambio tenemos que proponer a la sociedad cómo vamos a resolver sus problemas”, al tiempo que agregó que “los agravios y las descalificaciones no contribuyen a que los argentinos y en este caso los catamarqueños, podamos salir de las situaciones de pobreza, inseguridad, desempleo y falta de oportunidades que estamos viviendo”.

Situación económica

“La plata no nos alcanza para llegar a fin de mes, hay muchas familias que no tienen el sustento y alimento necesario, la falta de empleo en la Ciudad y Valle central, catamarqueños por debajo de la línea de pobreza, la inseguridad o que no nos alcanza para darle a los chicos los elementos para que puedan educarse” remarcó el precandidato.

Al respecto, señaló la posibilidad de generar empleo a través de potencialidades como el turismo, la agricultura, ganadería, promover un sistema sanitario que prevenga, cuide y cure y reemplazar el servicio de seguridad actual que está obsoleto, que ni siquiera cuenta con un mapa del delito. Para ello anunció que se trabaja en un sistema integral de seguridad para que incluso las denuncias se puedan hacer por WhatsApp considerando que muchas denuncias de arrebatos no se denuncian y cada vez son más violentos y llegan a poner en riesgo la vida de los vecinos.

“Catamarca necesita un gobierno que esté abocado a responder a las demandas y con sensibilidad social” destacó Marchioli en el final.