Según la UCA, sólo uno de cada diez estudiantes pobres fue capaz de conectar con sus profesores en una pandemia

Educativamente, fueron los niños pobres los que más sufrieron la cuarentena. Los estudios muestran lo que se sospechaba en marzo cuando se suspendieron las clases presenciales en todo el país, sin saber que el cierre duraría tanto tiempo. Casi nueve meses después, hay más certezas sobre la profundización de la desigualdad que ha producido la pandemia.

Un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) muestra que el 2,2% de los estudiantes no tuvieron contacto con sus profesores durante el aislamiento obligatorio. La probabilidad de no estar en clases aisladas aumenta con la disminución de la clase socioeconómica de los hogares. Alcanza el 5% en los estratos inferiores.

Sin embargo, la UCA advierte que esta es una medida “conservadora”. “La infantilización de la pobreza es un fenómeno que hemos observado durante mucho tiempo. En la educación, esta medición presentó muchos desafíos porque los niños asisten a la escuela de una manera muy específica. Por lo tanto, es difícil estimar exactamente qué porcentaje de los niños no estaban en la escuela. Tal vez haya más”, dijo a este diario Ianina Tuñón, la investigadora a cargo del Observatorio Argentino de la Deuda Social.

Lo que muestra el informe, que surgió de una encuesta representativa de los hogares de todo el país, es la profunda desigualdad social que la abolición de la educación frontal hizo visible primero y luego se amplió.



Los datos hablan por sí mismos: mientras que el 72% de los estudiantes del nivel socioeconómico más alto pudieron continuar su aprendizaje a través de plataformas educativas, sólo uno de cada diez de los niños más pobres pudo entrar en un aula virtual. Es decir, los estudiantes más aventajados tenían seis veces más probabilidades de estar conectados a través de plataformas que los más desfavorecidos. Las redes sociales, lideradas por WhatsApp y Facebook, eran la principal herramienta de continuidad en los niveles socioeconómicos más bajos.

“Una vez más, los más desfavorecidos fueron los marginados. La escuela es una tecnología que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. El hogar no es el mismo, ciertamente no son los hogares de las clases más pobres. No hay conectividad, hay falta de equipos, los padres tienen poca capacidad de acompañamiento y hay factores estresantes como la falta de trabajo o la capacidad de reunir suficiente dinero para que la familia se mantenga”, dice Tuñón.

Aunque este año se ha reducido la falta de conexiones en los hogares (del 50% al 33,4%), el déficit se mantiene en la clase marginal baja, alcanzando todavía el 54,1% de los niños. Peor aún, el acceso a las computadoras ha disminuido desde 2014, y casi la mitad de los alumnos no tienen un PC.

De la misma manera, Tuñón dice que se está convirtiendo en “anecdótico” para los sectores sociales más marginados en la forma en que se han conectado. “Es un año en el que dudo que se pueda ahorrar mucho en términos de aprendizaje en alfabetización o matemáticas. El UNICEF estima que el 95% del capital humano se ha reducido en los sectores más vulnerables”, dijo.

El especialista añadió: “No sólo es muy complejo de corregir, sino que muchos indicadores del desarrollo humano se ven afectados. El aislamiento debería salvar vidas, pero la reducción del capital humano afecta a las tasas de mortalidad a largo plazo. Es bien sabido que cuanto más bajo es el nivel de educación, más alta es la tasa de mortalidad infantil. Estamos hipotecando el futuro de estas poblaciones y condenándolas a reproducir la pobreza.

La UCA ha hecho una estimación del déficit educativo que tendrá lugar en 2021. Es decir, qué porcentaje de la población total a la edad de cada nivel habrá dejado la escuela o, si no, será mayor de edad. Entre 2019 y 2021, calcularon un salto en el déficit de 31,9 a 35,7 por ciento en el nivel secundario, de 8,7 a 12 por ciento en el nivel primario y de 26,1 a 32 por ciento en el nivel preescolar.

No es coincidencia que la primera etapa, entre 3 y 5 años, sea la que proyecta más abandonos. Durante la cuarentena, fue el nivel que mostró más dificultades debido a la necesidad de contacto físico: el 3,9 por ciento de los niños no tenían conexión con sus maestros y sólo el 19,3 por ciento tenía una conexión a través de una plataforma.

De la mano de la capacidad de continuar enseñando a distancia viene la respuesta a la reapertura de la escuela. Casi el 50% de los estudiantes viven en hogares cuyos adultos tienen expectativas de la escuela.