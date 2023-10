Segundo debate: Bullrich endureció su discurso, Massa recibió críticas por la economía y Milei tuvo un traspié

Este domingo se realizó el segundo debate presidencial antes de las elecciones 2023. El encuentro se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA y contó con la moderación de los periodistas Mariana Verón, Marcelo Bonelli, Sergio Roulier y Soledad Larghi.

Los temas fueron Seguridad, Trabajo y producción y Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente. Este último tópico fue incluido por pedido de la gente y se votó por medio de la plataforma en línea en la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, endureció su discurso. Los principales destinatarios de sus dardos fueron Sergio Massa y Javier Milei.

El ministro de Economía sufrió en el eje “Trabajo y Producción”, donde sus contrincantes hicieron foco en los problemas coyunturales de su gestión actual en el Gobierno. La semana pasada, cuando debatieron sobre Economía, el candidato de Unión por la Patria no había recibido tantos cuestionamientos como hoy.

Milei, el ganador de las PASO y favorito de las encuestas para las elecciones generales, intentó no cometer errores, pero tuvo un traspié cuando Bullrich le preguntó por sus nóminas de candidatos.

“¿Creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas?”, le preguntó la candidata de JXC. “Vos también tenés un montón de gente que viene de otros lados”, contestó “El León” sin desmentir la acusación.

El fuerte cruce entre Sergio Massa y Patricia Bullrich: "A Insaurralde le pedí la renuncia, vos nunca le pediste la renuncia a Milman”

En el bloque de seguridad, el candidato de Unión por la Patria pidió un derecho a réplica para cruzar a Patricia Bullrich, a quien trató de mentir con los datos de seguridad, y quien fue la encargada de abrir el eje. “En el 2019 se liberaron 16 mi presos, en el 2020 9 mil. Eso tiene que explicar Bullrich. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? Lo eliminó la señora Patricia Bullrich. Un programa de seguridad tiene que empezar con la verdad”, afirmó Massa.

Patricia Bullrich salió al cruce: “Massa hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre, parece una vergüenza que hace 4 años que estás con el Gobierno y aumentaron los homicidios el 70% en Rosario, liberados todos los narcos, generó la peor crisis de seguridad en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿(Martín) Insaurralde, que te dijo que el yate valía 500 pesos? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes. Vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, entonces no hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo”.

La respuesta del ministro de Economía llegó al momento: “Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano. Con móviles satelitales y todas las esquinas con seguridad. Yo no hablo de acusaciones falsas. Insaurralde cometió hecho gravísimo y le pedí la renuncia a sus cargos. Vos nunca pediste la renuncia de Milman”.