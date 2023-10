Segundo debate presidencial: El eje de Seguridad generó fuertes cruces

Con estrategias diferenciadas y buscando mejorar su desempeño del domingo pasado, los cinco candidatos presidenciales debatirán esta noche desde las 21 horas por segunda vez, en esta oportunidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a dos semanas de las elecciones que se realizarán el 22 de octubre próximo.

La institución ya había sido sede del segundo debate presidencial de 2019, en el cual participaron Fernández, Mauricio Macri, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión.

Así, los candidatos presidenciales Sergio Massa (Unión por la Patria, UxP), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HNP) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, FIT-U) tendrán su último cruce en un mismo escenario antes de los comicios.

El fuerte cruce entre Sergio Massa y Patricia Bullrich: "A Insaurralde le pedí la renuncia, vos nunca le pediste la renuncia a Milman”

En el bloque de seguridad, el candidato de Unión por la Patria pidió un derecho a réplica para cruzar a Patricia Bullrich, a quien trató de mentir con los datos de seguridad, y quien fue la encargada de abrir el eje. “En el 2019 se liberaron 16 mi presos, en el 2020 9 mil. Eso tiene que explicar Bullrich. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? Lo eliminó la señora Patricia Bullrich. Un programa de seguridad tiene que empezar con la verdad”, afirmó Massa.

Patricia Bullrich salió al cruce: “Massa hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre, parece una vergüenza que hace 4 años que estás con el Gobierno y aumentaron los homicidios el 70% en Rosario, liberados todos los narcos, generó la peor crisis de seguridad en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿(Martín) Insaurralde, que te dijo que el yate valía 500 pesos? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes. Vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, entonces no hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo”.

La respuesta del ministro de Economía llegó al momento: “Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano. Con móviles satelitales y todas las esquinas con seguridad. Yo no hablo de acusaciones falsas. Insaurralde cometió hecho gravísimo y le pedí la renuncia a sus cargos. Vos nunca pediste la renuncia de Milman”.

