Senado analiza la Ley Provincial de Cupo Laboral Trans

La Comisión de Mujer, Género, Diversidad y Familia de la Cámara de Senadores, presidida por la senadora Virginia Del Arco, se reunió este martes con autoridades nacionales y provinciales en marco del tratamiento del proyecto que tiene como finalidad el Acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero.



El encuentro incluyó a las y los Senadores miembros de la Comisión, Gabriela Ybáñez, Norma Reales, Susana Díaz, Andrea Lobo, además de la secretaria Nacional de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres Género y Diversidad, Paulina Calderón; la secretaria de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Ivana Ibáñez; referentes de las organizaciones sociales que conforman la la Mesa Provincial de Diversidad y representantes del Observatorio de Género de la Vicegobernación y Cámara de Senadores, Eugenia Mazur y Lucrecia Barros Jorrat, entre otras funcionarias y funcionarios presentes.



El proyecto de Ley en análisis, fue presentado el año pasado por la senadora Del Arco y tiene por objeto establecer medidas de acción positivas tendientes a garantizar la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y/o transgénero, con el objetivo primordial de fomentar la igualdad de oportunidades en la Provincia.



De acuerdo con el articulado y tomando la Ley Nacional N° 27.636 “De Promoción del acceso al empleo formal para personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero”, se establece que la presente ley será ejercida y ejecutada en absoluto cumplimiento de las obligaciones del estado, en materia de igualdad y no discriminación, adoptando medidas positivas para asegurar a las personas travestis, transexuales y transgénero el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre derechos humanos y su protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales.



En cuanto a las personas alcanzadas, se encuentran travestis, transexuales y/o transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, mientras que en cuanto al cupo laboral, en el Sector Público Provincial, los cargos de agentes de personal civil deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 0,5% por personas travestis, transexuales y/o transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo a cubrir. Dicho porcentaje podrá ser asignado a las mencionadas personas, en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes de conformidad con la estructura orgánica establecida en Ley Provincial 643 “Estatuto Para Los Agentes De La Administración Pública Provincial De Los Poderes Ejecutivo Y Legislativo”; en decreto N° 1238 texto ordenado por LEY N° 3276 “Estatuto Para El Personal Civil De la Administración Pública” y modificatorias; y Estatuto de personal del judicial, respectivamente.



La iniciativa también incluye Incentivos al Sector privado, a efectos de fomentar la contratación se establece que las pequeñas y medianas empresas con asiento permanente de su actividad en la provincia de Catamarca, que contrataran personas travestís, transexuales y/o transgénero podrán imputar, el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las remuneraciones nominales que éstas perciban, como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.



La reunión incluyó un análisis pormenorizado y la predisposición de las diferentes áreas en pos de avanzar en una normativa justa y con la certeza de que la misma sea ejecutada.