Senado: sanción definitiva para el Año del Bicentenario

Presidida por el vicegobernador Rubén Dusso, la Cámara de Senadores de la provincia se reunió esta mañana -en forma totalmente remota como lo viene realizando- en su vigésima tercera sesión ordinaria. En la oportunidad y conforme al orden del día, se dio tratamiento a un total de 11 proyectos. De esta manera tuvieron sanción definitiva dos leyes, se dio media sanción a cinco; además de aprobar tres resoluciones y una declaración de interés.

Colegio de profesionales en producción de bio-imágenes

De acuerdo con las leyes con media sanción, el Pleno acompañó el proyecto presentado por el senador Maximiliano Brumec por el cual se promueve la creación del Colegio de Licenciados en Producción de Bio-Imágenes, Técnicos en Radiología y Terapia Radiante, con ámbito de actuación en toda la Provincia de Catamarca, el que funcionará con los mismos derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatal.

Al momento de dar los fundamentos, el Legislador pronunció que la creación de dicho Colegio “tiene como objetivo regular una profesión que atiende a la salud humana” considerando que en la provincia ejercen la actividad aproximadamente 400 profesionales.

“Resulta necesario conformar un ente de control tendiente a perfeccionar el cuidado de la Salud Humana y defienda al ciudadano común de caer en manos de personas no idóneas” apuntó el Senador al tiempo de agregar: “es nuestra intención hacer efectivo el derecho constitucional a la salud, que el Estado pueda confiar el gobierno de las profesiones y al control de su ejercicio a las entidades que organizan para que tengan un organismo que resguarde su interés y que regule el ejercicio de la profesión. La formación y la capacitación permanente de los profesionales, tienen jerarquía suficiente al pretender ampararse en una colegiación que determine un nivel de profesionales en beneficio de la salud de la población”.

Premio Luisa María Sesín

Presentado por el senador del departamento Antofagasta de la Sierra, Mario Carrizo, el Cuerpo aprobó la iniciativa que busca “establecer el Premio Anual ´Luisa María Sesín´ , conforme a las condiciones establecidas en el anexo único del Decreto del ex Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (M.E.Cy T) N ° 396, en todos los Niveles del Ministerio de Educación”.

En relación con su articulado, la Ley con media sanción girada a la Cámara Baja para su tratamiento, apunta a “instituir el Premio ´Luisa María Sesin´ y destacar al docente Catamarqueño en reconocimiento de su comportamiento ejemplar, vocación de servicio y de su labor diaria en beneficio a la sociedad”.

Al respecto Carrizo señaló que el premio tiene como finalidad, “incentivar su labor en beneficio de la sociedad, valorar a los educadores por su vocación de servicio, actualización continua y compartimiento ejemplar”.

“El premio lleva el nombre de la docente Luisa María Sesín en reconocimiento de su labor e incansable fundadora de la educación especial en cuya instancia se creó la primera escuela de Catamarca destinada a niños con capacidades diferentes” explicó el Senador tras enfatizar que la premiación “implica un homenaje a toda la docencia catamarqueña que ratifica la política de Estado del Gobierno Provincial sobre colocar como uno de los ejes centrales el desarrollo de la cultura y la educación en base a la igualdad y justicia social para lograr una sociedad más justa y equitativa para todos”.

Registro de Obstructores de Vínculos Familiares

Otra de las leyes con media sanción de la Cámara Alta, corresponde a la iniciativa presentada por los senadores Ariel Cordero y Omar Noriega referida a la creación de un Registro de Obstructores de Vínculos Familiares, con competencia en todo el territorio provincial, bajo la órbita de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca.

De esta forma se pretende garantizar el interés superior del niño, principio universalmente reconocido en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, como fuente de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico vigente.

“Con el presente Proyecto de Ley se propicia la creación de un Registro de Obstructores de los vínculos familiares a los efectos de dar una contundente respuesta a la demanda de la sociedad catamarqueña, y a su vez, garantizar el interés superior del niño y el derecho a la comunicación conforme su autonomía progresiva” precisó el senador Cordero al momento de fundamentar el proyecto considerando que “tradicionalmente, con alguna variante, se distinguen básicamente cinco tipos de maltrato infantil. El abuso físico, el abuso sexual, el maltrato emocional, el abandono físico y el abandono emocional, sin embargo, hoy se reconoce una nueva forma de maltrato o variante a las enunciada, el impedimento de contacto u obstrucción al vínculo por parte de un progenitor o tercero contra el otro progenitor y su familia extendida, generalmente el no conviviente”.

En este sentido, el Legislador remarcó que “se busca desalentar conductas altamente nocivas para los niños, niñas y adolescentes, que perjudican de manera clara su desarrollo integral”.

En su articulado, la normativa expresa que se entiende por Obstructor de Vínculos: Familiares del progenitor conviviente o guardador que, teniendo el cuidado personal o guarda de niños, niñas y adolescentes, y mediare régimen de comunicación provisorio o definitivo o plan de parentalidad dispuesto judicialmente u otra forma de comunicación o contacto, realice alguna o algunas de las siguientes acciones: a) Incumplir, total o parcialmente, el régimen de comunicación o plan de parentalidad dispuesto judicialmente; b) Impedir el normal y habitual contacto, convivencia o comunicación que todo niño, niña y adolescente debe tener con su progenitor no conviviente, abuelos, otros parientes o personas con las cuales tengan un vínculo afectivo; c) Impedir al niño, niña o adolescente participar en los acontecimientos familiares o eventos relativos a su progenitor no conviviente, abuelos, otros parientes o personas con las cuales tengan un vínculo afectivo; d) Desvalorizar o insultar al progenitor no conviviente, abuelos, otros parientes o personas con las cuales tengan un vínculo afectivo, en presencia del niño, niña o adolescente, y/o premiar o fomentar conductas despectivas y de rechazo hacia aquellos; e) Inducir al niño, niña o adolescente a enfrentarse con su progenitor no conviviente, abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo.

Monumento a Eulalia Ares de Vildoza

Impulsado por el senador Ariel Cordero, el Cuerpo Legislativo acompañó el proyecto de Ley a través del cual se dispone la construcción de un Monumento en homenaje a la Prócer Catamarqueña Eulalia Ares de Vildoza a emplazarse en la localidad de Ipizca, departamento Ancasti.

“Dentro de los noventa días a partir de entrada en vigencia de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación realizará lo siguiente: a) Llamar a concurso público de antecedentes a escultores catamarqueños con el fin de que presenten propuestas para el diseño y construcción del citado monumento; b) Constituir un jurado, con carácter de ad honorem, con el objeto de que seleccione la propuesta que mejor refleje el espíritu de la presente iniciativa” precisa la Ley con media sanción en su articulado.

“Eulalia Ares de Vildoza es una figura muy importante para todos los ancasteños y catamarqueños” pronunció el Senador apuntando la importancia de que “en estos tiempos el reconocimiento a la mujer comienza a tomar un lugar relevante”.

Sosteniendo que no solo se trata de reconocer a “nuestra prócer”, el legislador expresó que el monumento contribuirá al desarrollo turístico como parte de la historia misma del departamento.

En este punto, el Senador ancasteño se refirió al Premio “Eulalia Ares de Vildoza” impulsado por la Vicegobernación con la intención de reconocer a las mujeres líderes de cada departamento de la Provincia, ya sea en su faz social, deportiva, cultural, educativa, y política, entre otras.

Conocimientos sobre la elaboración de comidas típicas y tradicionales

Asignándole a la Ley el N° 5671, la Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto sobre "Proteger los conocimientos, técnicas, instrumentos, rituales y espacios culturales inherentes a la elaboración de las comidas típicas y tradicionales catamarqueñas".

La normativa autoría de la diputada Adriana Díaz y presentada por el miembro informante, senador Mario Carrizo, tiene por objeto proteger los conocimientos, técnicas, instrumentos, rituales y espacios culturales inherentes a la elaboración de las comidas típicas y tradicionales catamarqueñas, como parte integrante de su patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, la Ley apunta a la creación del Conservatorio de Comidas Típicas y Regionales, dependiente del Poder Ejecutivo.

“Este proyecto, pretende en esencia, recoger un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural. Es por ello que propone no solo su difusión en todos los ámbitos o jurisdicciones, sino que pretende además su reconocimiento y valoración en orden a su actitud de aceptación, respeto y reconocimiento de la cultura de otros pueblos” manifestó el Senador al dar lectura a los fundamentos subrayando que para concretar la difusión, “la propuesta se orienta entre otras alternativas, a fomentar y articular la creación de casas de la comida catamarqueña dentro del territorio provincial”.

En resumen de lo dicho, con este proyecto, se pretende preservar los productos, prácticas y saberes partícipes de la diversidad culinaria de Catamarca, a la vez que favorecer la expresión de corrientes innovadoras que garanticen la continuidad de una gastronomía con identidad propia.

Año del Bicentenario

El Senado también dio sanción definitiva y convirtió en Ley N° 5.672 el proyecto presentado por el diputado Genaro Contreras referido a Declarar el 2021 "Año del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca", teniendo en cuenta que durante dicho periodo, toda documentación oficial de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, así como los entes autárquicos dependiente de ésta, deberá llevar la leyenda "2021 Año del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca".

La normativa establece que el Poder Ejecutivo Provincial realizará acciones tendientes a destacar, rememorar y reflexionar sobre el Bicentenario de la Autonomía Provincial.

“El 25 de Agosto de 1821 se realizó un Cabildo Abierto, con asistencia de 54 ciudadanos, entre los que se encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados con sus autoridades respectivas” recordó el senador Omar Noriega al dar lectura de los fundamentos.

Cabe destacar que el Cabildo Abierto declaró que “el pueblo de Catamarca era tan libre como todos los demás de la establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos, y que, en ejercicio de estas naturales dotes, podía también la unión y dependencia que por medio de sus diputados había contraído con la República de Tucumán, en tanto que la Provincia terminó de unificarse en 1853, cuando se sancionó la Constitución de la Nación Argentina”.

“A partir de este momento, Catamarca gozó de relativa tranquilidad”, pronunció el Legislador al agregar que cuando se sancionó la Constitución Nacional, surgió con todas sus fuerzas una de las figuras claves en el proceso político catamarqueño: Fray Mamerto Esquiú, llamado "el Orador de la Constitución" quien “fue el gran defensor de los intereses regionales de la provincia, gracias a su denodada acción, y con el apoyo de Octaviano Navarro, primer mandatario provincial elegido bajo el imperio de la Constitución, Catamarca llegó a contar con una imprenta, un periódico y un hospital propio”.

Establecimiento incaico Potrero Chaquiago

Contando con el visto bueno de la Cámara de Senadores, se aprobó con modificaciones al proyecto de Ley presentado por el diputado Fernando Jalil (MC) por el que se pretende Declarar Patrimonio Cultural, Histórico, Paisajístico y Turístico de la provincia de Catamarca, los restos del establecimiento incaico Potrero Chaquiago, compuesto por tres sectores: "Los Abrego", "Los Retambay", y "La Solana", que comprenden seis hectáreas que incluyen ruinas y su entorno, al pie de monte de las sierras "Las Capillitas", a dos kilómetros al norte de la población de Chaquiago, departamento Andalgalá.

La iniciativa con media sanción en revisión que vuelve a su Cámara de origen, señala entre sus artículos que Vialidad Provincial tendrá a su cargo la conservación y mantenimiento de caminos y rutas que conectan con el establecimiento mencionado, en tanto será el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, la autoridad de aplicación de la presente Ley teniendo entre sus facultades la construcción e instalación de la señalética acorde al patrimonio declarado, y tiene a su cargo la difusión e inclusión del establecimiento incaico Potrero- Chaquiago dentro de los atractivos y circuitos turísticos provinciales.