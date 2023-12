Senadores del Frente de Todos repudiaron el DNU de Milei

El bloque de Senadores y Senadoras del Frente de Todos emitió este jueves un comunicado expresando su repudio frente al decreto lanzado por el presidente Javier Milei, al tiempo que durante el final de la segunda sesión ordinaria, senadores y senadoras expresaron en el recinto legislativo su repudio frente a las medidas del gobierno nacional.



“Se castiga a un pueblo por el solo hecho de estar ocupando el cargo de Presidente de la Nación”, fue una de las frases del senador José Misael Alanís Andrada, quien abrió la ronda de expresiones. Fue el flamante senador por el Departamento FME, Guillermo Ferreyra, quien continuó: “Todas las fuerzas políticas tenemos que estar a la par de nuestro pueblo, cuidando la organización civil por la que tantos hombres y mujeres dieron la vida”.



“El avasallamiento del Poder Legislativo en las manos del presidente, ha sido brutal”, expresó Figueroa Castellanos. “Privatizar y desregular todo es destruir los derechos de los argentinos”, expresó la senadora Noemí Casas. La senadora Romina Williams, dijo; “Estas medidas no nos van a frenar y tenemos que luchar por todos los argentinos, tanto por los que nos votaron como los que no lo hicieron”.



“Debemos solidarizarnos con los trabajadores, ya que la flexibilización se está llevando los derechos laborales de aquella clase media que puso un voto de confianza en este presidente”, expresó Virginia Del Arco. “Estamos hoy discutiendo este DNU que se aleja totalmente de nuestra Constitución Nacional y que deja de lado todos nuestros derechos y la gran labor legislativa que se ha hecho durante toda nuestra historia”, expresó la senadora Blas, de Belén.



El senador Pío Carletta expresó por su parte: “Todos los legisladores nacionales que trabajaron para tener la independencia y la soberanía que tiene este pueblo Argentino, se tira con 30 medidas en un segundo por parte de un presidente que no sabe cómo va a resolver los problemas de los argentinos”. “Que no sea que otra vez los trabajadores paguen lo que se llevan las grandes empresas y los bancos”, dijo Gershani, de Valle Viejo. “Este es un golpe muy bajo a todos los trabajadores” expresaba el senador por Santa María, Antonio Camposano.





El comunicado



“Ante el brutal e inconstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) recientemente emitido por el titular del Poder Ejecutivo Nacional, Javier Gerardo Milei, el Bloque de Senadores y Senadoras del Frente de Todos de la Provincia de Catamarca expresa su más enérgico rechazo y repudio a las medidas que dicho instrumento contiene”, inicia el escrito.



“El DNU al cual nos referimos no pasa el más mínimo control de legalidad formal, y mucho menos de legitimidad jurídica. Es más bien un intento de suma de poder público, vedado por el art. 29 de nuestra Constitución Nacional, a la vez que legisla sobre materia prohibida en los términos del art. 99 inc 3”, continúa.



“La sociedad Argentina merece un irrestricto cuidado a las instituciones que garantizan la democracia, la Constitución y la vida digna, por parte de todos los actores políticos y sociales”, expresa.



“Las reformas estructurales necesitan de los más amplios debates, consensos y diálogos por parte de oficialismos y oposición y nunca deben hacerse de la noche a la mañana por picardías antijurídicas, autoritarias e ilegales, de espaldas a la sociedad que ha dado el mandato de cuidar a la Constitución Nacional”, finaliza el comunicado del bloque justicialista.