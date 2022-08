"Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo": Florencia Kirchner apoyó a su madre tras el descargo

Florencia Kirchner, la hija de Cristina, difundió este martes 23 de agosto a través de Instagram una porción del discurso pronunciado por su madre desde su despacho en el Senado. El día de ayer el fiscal Diego Luciani exigió ante la Justicia una pena de 12 años de prisión efectiva, así como la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos contra la ex presidenta de la Nación y actual titular del Senado.

"Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo", posteó la joven guionista, y acompañó la publicación con un "Siempre" y un corazón.

El posteo se inscribe en una seguidilla de publicaciones que comenzó el lunes por la noche, cuando ocurrieron los disturbios en el domicilio de la vicepresidenta, quien reprobó vía Twitter el accionar de "la policía de Horacio Rodríguez Larreta".

“Son muy, pero muy violentos… y cuando son menos, la policía de Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona. Nunca fueron ni serán democráticos”, había tuiteado Cristina. El comentario reapareció entonces en las historias de Instagram de Florencia Kirchner, quien invitó a sus seguidores a la publicación completa en la cuenta de su mamá.

Este martes Cristina presentó su descargo a través de su canal de Youtube en respuesta a la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, e involucró a funcionarios de la gestión de Mauricio Macri en el presunto "circuito de corrupción" por el cual se la juzga.

Su hija Florencia tomó un fragmento de este discurso y lo viralizó en la comunidad de sus seguidores de Instagram.

El posteo completo de Florencia Kirchner Caption

Florencia Kirchner reprodujo un video que incluía un fragmento de la extensa exposición de Cristina, y acompañó la publicación con las palabras pronunciadas por su madre:

"A los que sí les pasan cosas son a los argentinos que no tienen guita, que no les alcanza nada. Por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años, 12 años, pudimos construir. Donde piense, como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el endeudamiento, otra por el salario de los laburantes.

Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".

Para finalizar el posteo, la joven agregó la palabra "Siempre" y un corazón.