Sindicados díscolos y autoconvocados sostienen su rechazo al acuerdo salarial

El malestar crece entre los gremios, sindicatos y autoconvocados luego del último acuerdo salarial, al que no solo rechazan sino que apuntan como malo por estar calculado sobre índices que no se conciden con la realidad.

Con esta premisa, este martes en conferencia de prensa se presentaron representantes de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC-Catamarca), Autoconvocados de la salud, APROSCA, Asociación de Trabajadores del IPV, Sindicatos de Empleados de Catrasto y el Sindicato de Empleados de Rentas.

Todos coincidieron en marcar que la no convocatoria para la firma del último acuerdo, justamenente es porque “ellos quieren sentarse con personas que no están informadas y que no pueden pelear. Esa es la razón por la que se convoca a unos y no se convoca a otros”. Así lo marcó el CPN Pablo Marceze, de Autoconvocados de la Salud, apuntando que son estos gremios los que realmente conocen la base e índices sobre los que se debe calcular un aumento de salario.

“El plan del Gobierno de la reducción del salario real de manera sistemática, está adormeciendo a los trabajadores. Estos todavía no se han dado cuenta pero ya el año pasado, nos han quitado un 25% y este año, han aplicado para tomar los índices de los nuevos acuerdos, una base menor. Es decir que la base de cálculo para los nuevos salarios no es del 100%, como debería ser, sino que tenemos un salario disminuído en un 70%, esto en un solo año”, detalló el contador que representa a uno de los sector de la salud pública.

Ante esto, los gremios ahora reunidos decidieron emplazar al Ejecutivo provincial para que en 72 horas, los reciba para poder iniciar una instancia de diálogo. “nosotros realmente representamos la voluntad del trabajador”, apuntó la representante de Catastro a la hora de señalar el pedido para con el Gobierno provincial.

NOTICIA EN DESARROLLO