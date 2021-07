Solange Reynoso, la chica trans que luchó por su lugar y hoy es precandidata a Concejal en Belén

Con más de 12 años de militancia y lucha por sus derechos con el colectivo LGBT, Solange que es conocida en Belén cariñosamente como "Chichi", hoy es precandidata suplente a Concejal por el Frente de Todos, lista "Por Belén, Todos". Además, es referente de una Asociación sin fines de lucro denominada Asda Catamarca que lucha por las personas LGBT+.

En diálogo con LA UNION, Reynoso habló de su precandidatura por el bloque Frente de Todos: "Es algo nuevo para mí, no me lo esperaba pero si venía trabajando y militando hace más de 12 años. Me ofrecieron este lugar porque vengo trabajando hace mucho por la comunidad y por mi lucha por las personas LGBT+", comenzó diciendo.

Su rol en Asda Catamarca: "Soy referente de Asda que es un ente no gubernamental. Esto conciste en perseverancia y luchar por los derechos de las personas LGBT+. De a poco se van abriendo puertas, gestionando mejoras para las personas del colectivo".

Contenta por "la inclusión que se está dando en todos los ámbitos, yo agradezco que me hayan tenido en cuenta para integrar una lista pero también celebro que se está dando la inclusión en la Polícia, Gendarmeria, escuelas, Municipalidad, lugares en donde antes no se daba. Es un punto a favor que Belén tenga la inclusión en la lista".

Y agregó: "Yo creo que aún no tenemos una lucha ganada, aún falta. Hace poco se pudo lograr el cupo de trabajo para personas trans y los que ya están trabajando lucharon mucho contra la discriminación, la marginación. Es una lucha constante donde el estigma en la sociedad aún sigue y esto se está cambiando a paso de hormiga pero a paso firme".

"Ya es ley el cupo laboral para personas trans y en algunos Municipios no están tocando esa cuestión. La verdad que duele porque no están cumpliendo un derecho ya adquirido", continuó diciendo.

Afirmó que está con ansias de comenzar a trabajar en la campaña que será a partir del 8 de agostos y que lo espera con muchas expectativas y ganas por ayudar a la comunidad y a las personas LGBT+ como lo viene haciendo. Confía en que va a ir aprendiendo para ayudar a la comunidad que afirma que está muy golpeada donde falta trabajo genuino, la parte de salud no está muy bien tras malas gestiones.

Cómo lo ve al bloque: "Acá en Belén lo veo fuerte. Las personas LGBT+ estamos muy agradecidas con el Frente de Todos porque nos viene ayudando desde hace mucho a nivel nacional. Es el único partido que nos tuvo en cuenta, estamos fuertes y hay que trabajar firmes. Soy agradecida de estar y voy a acompañar y aportar".