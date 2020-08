Solo quedan 6 casos activos de COVID-19

Hasta las 21 horas de ayer, no se detectaron nuevos casos positivos de COVID-19 en Catamarca, por lo que el total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 61.

Además, se registraron 3 pacientes recuperados y, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 6 casos se consideran casos activos.

Por otro lado, ante el registro de dos casos positivos el domingo y dos ayer en el informe nacional de pacientes de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud aclararon que se realizó un nuevo reclamo formal desde la Dirección de Epidemiología, para que se rectifique la información en cuestión, ya que esos días no se registraron -y, por ende, no se cargaron- casos positivos de coronavirus.

Las autoridades explicaron que, posiblemente, se trate de personas que tienen domicilio en Catamarca, pero que fueron detectadas y aisladas como caso positivo en otras jurisdicciones.