Somos de riesgo y Camino S.A. nos obliga a trabajar bajo amenaza de cesar el pago

Uno de los trabajadores de la fabrica Camino S.A y miembro de la Comisión Directiva del S.T.I.A (Sindicato de Trabajadores de la Alimentación) filial Catamarca, Juan Córdoba en diálogo con LA UNION DIGITAL confirmó que existe un malestar entre los trabajadores que se encuentran dentro del denominado grupo de riesgo, ya que desde la empresa los obligan a presentarse a trabajar en momentos donde los casos de coronavirus van en aumento en casi toda la provincia.

Según explicó el sindicalista, la situación es preocupante y riesgoso no solo para el trabajador que presenta alguna enfermedad de base, sino también para todo el grupo familiar ya que hace días atrás habría ingresado a la planta ubicada a Sumalao localidad del departamento Valle Viejo, un camionero con síntomas positivos para covid-19 y mantuvo contacto estrecho con varios trabajadores catamarqueños. Esta situación despertó la alarma en los trabajadores y solicitaron a la patronal que tomará las medias correspondientes para este tipo de situaciones, en especial lo que respecta a quienes se encuentran dentro del personal de riesgo.

“Expusimos esta situación a las autoridades de la empresa, lamentablemente no tuvimos una respuesta favorable. Todo lo contrario, nos amenazaron con no liquidar los sueldos a quienes no se presenten a trabajar. Nos ponen ante una decisión difícil por un lado la salud de los compañeros que tienen diabetes, hipertensos o alguna otra enfermedad y por otro la necesidad de trabajar para mantener nuestras familias con lo que eso implica poner en riesgo nuestra salud”, declaró Córdoba.

Por otra parte, el referente gremial volvió a reiterar el reclamo que vienen realizando desde el 2019 vinculado a cuestiones salariales que aún permanecen impagas. En este punto, Córdoba dijo que existe una deuda importante entre los que mencionó: el bono de fin de años que corresponde al 2018; el aguinaldo del 2019; retroactivo de los sueldos que mayo, junio, julio y diciembre de 2019 y de los meses enero y febrero de 2020.

“Esperamos que las autoridades ya sean provinciales o del Salud se acerquen a la fabrica y realicen un relevamiento de la situación sanitaria a la que estamos expuestos los trabajadores y ofrezcan alguna solución”, concluyó.