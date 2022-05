Soria confirmó que el pase a planta será para "170 trabajadores"

Luego de los anuncios ofrecidos en la jornada de ayer por parte del primer mandatario provincial, Lic. Raúl Jalil, en cuanto al pase a planta permanente de empleados públicos con 6 meses de antigüedad, llegan las aclaraciones de la cartera de Trabajo de la provincia.

Verónica Soria aclaró que la medida está contemplada para 170 trabajadores. Así lo confirmó a Radio Valle Viejo al precisar que “el pase a planta es para aquellos trabajadores que se venían desempeñando en la planta no permanente de la administración provincial, es decir aquellos que tienen lo que normalmente conocemos como contrato de servicio, que son contratos de empleo público no permanente, y que tengan al día 30 de abril una antigüedad mínima de 6 meses”. Acotando luego que no importa el área y que ya tienen un listado de los mismos en el que estuvo trabajando la Secretaría de Recursos Humanos. "Serían alrededor de 170 trabajadores los que hoy están con el requisito de la antigüedad”, confirmó la ministra de Trabajo.

Decretos para Salud

La otra consulta giró en torno a lo que sucederá con los 500 trabajadores del sistema sanitario de la provincia. En este sentido adelantó que “están saliendo los decretos”.

“Son 500 personas, eso surgió a raíz de un acuerdo que se había hecho el año pasado y de un compromiso que había tomado el Gobernador cuando comenzó la pandemia allá por el 2020: es para aquellas personas que vinieron cumpliendo funciones con contratos de guardia médica, que se venían desempeñando en los distintos establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud. Y van a tener que cumplir algunos requisitos, tener 3 o más años de contrato de guardia ininterrumpido, toda la antigüedad se va a computar al 31 de diciembre del 2021. Después aquellas personas que hayan prestado servicios en el Hospital Malbrán, y que al 31 de diciembre tengan una antigüedad superior a 15 meses”.

Añadió luego la funcionaria: “a partir del mes de mayo: para los trabajadores el decreto está saliendo, se incorporan a partir del 1 de Mayo y en el caso de los contratados que corresponden a la planta no permanente de la provincia, ya en la liquidación del mes de Mayo que se cobra en Junio, van a ver reflejado en sus recibos de sueldo el cambio de situación de revista”.