Sorpresa: la encuestadora que mide para Massa lo tiene arriba a Milei para el balotaje

¿Filtración u operación? La aparición de una nueva encuesta de la consultora que tiene como cara visible a Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa, generó un fuerte revuelo en el ámbito político. La sorpresa vino porque cuando se repasan los números para el balotaje, figura arriba Javier Milei. Por poco, pero arriba.

El relevamiento de Inteligencia Analítica es amplísimo, de 17.395 casos acumulados en todo el país entre el 23 y el 29 de octubre, con +/- 1,18% de margen de error.

Cuando se pregunta por espacio de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre, proyectando sólo votos afirmativos, la Libertad Avanza le saca 5 puntos a Unión por la Patria: 52,5% vs. 47,5%. Y cuando el planteo se hace por fórmula, Milei-Villarruel terminan 1,2 punto por encima de Massa-Rossi: 50,6% a 49,4%.

El informe circula en importantes oficinas de Juntos por el Cambio. No está claro cómo llegó hasta allí. De ahí la duda. ¿Se filtró por un descuido? ¿O se lo difundió desde el massismo con alguna intención? Ambas hipótesis muestran puntos débiles y/o interrogantes de difícil respuesta.

Como ya contó este diario, luego del triunfo por casi siete puntos de Massa sobre Milei (36,78% a 29,99% según el escrutinio definitivo), desde ciertos sectores del oficialismo (dirigentes y medios afines) se buscó instalar la idea de "partido liquidado" e incluso la posibilidad de que Milei se baje del balotaje. Pero esto último no ocurrió y lo primero entró en debate.

Si bien aparecieron encuestas cercanas al oficialismo que daban a su candidato con una ventaja de entre 8 y 10 puntos a su favor (como las de Analogías y Proyección que anticipó este diario), también empezaron a difundirse otras con escenarios más parejos (como las de CB Consultora Opinión Pública y Zuban Córdoba, que también adelantó Clarín).

Con dos datos de contexto incómodos para Unión por la Patria, que explicarían esta aparente paridad:

Por un lado, los votantes de Patricia Bullrich (6,2 millones) y Juan Schiaretti (1,8 millón) en su mayoría se mostrarían proclives a votar a Milei. Sobre todo, los del PRO. Massa sólo estaría prevaleciendo claramente entre los electores de Myriam Bregman, pero estos no llegaron al millón.

Por el otro, las encuestas que midieron el impacto del acuerdo de Macri y Bullrich con Milei, muestran que no produjo una estampida hacia el oficialismo ni mucho menos, más allá de las internas que desató en la oposición y de las críticas que puedan hacerse a la actitud del ex presidente.

Los números que maneja el massismo

Lo llamativo del sondeo de Inteligencia Analítica es que abona mucho más la hipótesis de paridad de consultoras no tan cercanas al Gobierno. Y no sorprende porque los números no puedan ser ciertos -quien está a cargo de los sondeos de este firma, Marcelo Escolar, es muy respetado entre sus colegas-; lo extraño es que hayan trascendido.

Como sea, vale un repaso por las cifras. Que pueden dividirse en dos, con un plus. Primero, la intención de voto por espacio y por fórmula para el balotaje. Y como extra, los pisos y techos electorales de los candidatos. Sólo en este último punto hay una pequeña ventaja para Massa; en los otros dos, también por poco, prevalecen La Libertad Avanza y Milei.

"Si las elecciones presidenciales de segunda vuelta fueran mañana, ¿al candidato de qué espacio político votaría?", plantea de arranque Inteligencia Analítica. Y La Libertad Avanza queda arriba con 41%, contra 37,2% de Unión por la Patria. Completan 10,7% de "en blanco" y 11,1% de "no sabe".

Cuando se proyectan los votos afirmativos, tal como cuenta la Justicia en la elección, la diferencia se amplía: 52,5% a 47,5%, siempre con los libertarios adelante.

Luego viene la pregunta más específica, por fórmula. También con las respuestas originales y luego proyectando sólo votos afirmativos. Y aquí, si bien la brecha se achica al rango del "empate técnico", vuelven a quedar arriba Milei-Villarruel.

"Si los candidatos a Presidente y Vicepresidente en la segunda vuelta electoral fueran los siguientes, ¿a cuál votaría?", indaga el estudio. De entrada, la diferencia es ínfima: Milei-Villarruel 43,3% vs. Massa-Rossi 43,1%, con 6,3% de "en blanco" y 7,3% de "no sabe".

Luego, despejando las otras variables y dejando solos a los binomios, el dúo libertario crece a 50,6% y el oficialista a 49,4%.

Otra medición que hace IA es la de pisos y techos de votos. Y allí el postulante oficialista queda con una pequeña ventaja. "¿Votaría como candidato a Presidente a Sergio Massa?", plantea la encuesta: 47,5% "lo votaría", 6,4% "puede que lo vote", 42,5% "nunca lo votaría" y 3,6% "no sabe".

Cuando se hace la misma pregunta respecto a Milei, su piso ("lo votaría") es más bajo (40,7%) y su rechazo ("nunca lo votaría"), más alto (45,5%). Completa con 9,2% de "puede que lo vote" y 4,6% de "no sabe". (Fuente Clarín)