Stop debit: empleados estatales reclaman por el descuento

Una mala sorpresa se llevaron muchos empleados estatales cuando empezaron a cobrar sus salarios y revisar sus débitos bancarios, ya que se encontraron con un descuento de hasta un 98 % en los haberes.

Desde temprano, los empleados afectados decidieron concretarse en la puerta del Banco Nación ante la falta de respuesta de la entidad bancaria. “Todo este mes pasamos una situación muy difícil. Muchas familias no cobraron casi el 98% del sueldo. Nos respondieron que si se va hacer el stop debit y en un futuro se va a trabajar con el stop debit definitivo”, cementó a la prensa Juan Albarracín, dirigente de ATE.

“Van hacer el stop debit con el sueldo de marzo, y de a poco todo lo que se caó se va ir devolviendo”, agregó Albarracín, y hablo puntualmente sobre su situación. “En el caso mío no he cobrado nada y hasta el día de hoy no me lo devolvieron. Lo doy por perdido”, sentenció.

Asimismo, el dirigente de ATE pidió a las autoridades que el problema este solucionado para el próximo mes. “Para poder pasar la cuarentena todos tenemos que tener plata para dar a nuestras familias”, cerró.

Cabe resaltar que la ley autoriza a los clientes bancarios, que en cualquier momento y sin 'expresión de causa', pueda ordenar a su banco, lo que en la jerga bancaria se denomina stop debit o la desafectación, suspensión o baja de un servicio en el sistema de débito automático.

¿Qué es y cómo funciona el stop debit?

"Si tenés servicios adheridos al débito automático, te recordamos que podés solicitar que el mismo no se realice para la factura más próxima, sin perder la adhesión para futuros pagos. De esta forma, no se realizará el débito más inmediato, pero el servicio queda adherido para vencimientos posteriores sin tener que volver a comunicarte", detalla uno de los bancos más conocidos de la Argentina. En concreto, es una orden de "no pagar", sin embargo, es preciso saber a quién pedírselo y cuáles son las demoras para poder aplicarlo a tiempo.

Según el Banco Central (BCRA), los débitos automáticos adheridos a tarjetas de crédito se cancelan de acuerdo a los procedimientos definidos por cada marca de tarjeta (Visa, MasterCard, American Express); los débitos directos en cuenta de banco, por ejemplo pago parcial de resúmenes de tarjetas de crédito, son definidos por cada banco; mientras que los débitos directos compensados entre bancos, en los que una entidad ordena un débito en otra, por ejemplo, el pago de la factura de una empresa de servicios a través de débito en cuenta, está más fuertemente regulado por el BCRA, que es quien define el procedimiento.