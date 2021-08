Surgen nuevos posicionamientos por el veto a la "Cláusula Aybar", dentro y fuera del oficialismo

Dirigentes y legisladores continúan pronunciándose al respecto del veto al "Inciso Aybar" llevado a cabo por el Ejecutivo. Esta vez, el diputado provincial por el PRO, Diego Figueroa, expresó su "más enérgico repudio al proceder del PEP, quien dispuso vetar la Ley N°5702, modificación del articulo 60 de la Ley N°4640 ? Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal".

En este sentido, manifestó a través de una declaración que desde el Poder Ejecutivo Provincial se sostiene que "la formulación 'nadie es culpable sin una sentencia que lo declare así' implica que solo la sentencia tiene esa virtualidad, al momento de la sentencia solo existen dos resultados: inocente o culpable, la culpabilidad debe ser jurídicamente construida y esa construcción implica la adquisición de un grado de certeza, el imputado no tiene que construir su inocencia y no debe ser tratado como culpable, y que no deben existir ficciones de culpabilidad, es decir, partes de la culpabilidad que no necesitan ser probadas”.

Siguiendo con los considerandos, se manifiesta que “en relación a ello, el veto encuentra sustento normativo en lo dispuesto en el artículo 120° de la Constitución Provincial, que establece la facultad del Poder Ejecutivo de observar en todo o en parte un proyecto de ley sancionado por el Poder Legislativo, fijando también en su última parte la posibilidad de proponer las normas sustitutivas de las observadas, todo ello dentro del plazo de 10 días de haberlas recibido, conforme lo dispuesto por el artículo 118° de nuestra Carta Magna local".

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, no es más que una malinterpretación de principios procesales que van orientados a garantizar la impunidad, protección y supervivencia a representantes de la alianza gobernante que, desempeñándose en cargos públicos, se encuentran seriamente comprometidos enfrentando actualmente causas judiciales.

"No se puede argumentar que la Clausula Aybar vulnere el llamado Principio de Presunción de Inocencia. En esta instancia, ya existe certeza por parte del juez de la culpabilidad y responsabilidad del imputado al que ha resuelto condenar. Carecería de toda razonabilidad que un magistrado condene, si es que considera que el imputado es inocente. Luego, es una mera ficción carente de toda sustentabilidad el sostener que la presunción de inocencia se mantiene hasta tanto la sentencia quede firme. A partir de la sentencia del juez de grado o tribunal, la única presunción, la única certeza, es la culpabilidad del imputado", manifestó.

Frente de Todos

Mientras tanto, dentro de la alianza oficialista, siguen emergiendo los posicionamientos con respecto al veto. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, volvió a manifestar tras la aparición de la diputada nacional Lucía Corpacci, quien respaldó la decisión del Ejecutivo manifestando que está bien que "toda persona que tenga una condena o esté siendo procesada por un delito de esa naturaleza sea excluida de cualquier posibilidad de ocupar un cargo electivo", pero "solo si existe una condena".

"Lo que no creo que esté bien es que con la simple denuncia sea suficiente. Digo esto porque eso viola el principio de inocencia y nos pone a tiro a todos de que cualquiera nos ponga una denuncia y que nos veamos en una situación de no poder ejercer un cargo y es anticonstitucional”, expresó la ex Gobernadora en declaraciones radiales.

Además, aclaró que "hay que ser cuidadosos cuando uno hace una ley". "El principio de inocencia se debe respetar y es fundamental. No quiero la persecución de nadie", agregó.

En este sentido, Guerrero comentó: "Yo soy muy respetuosa del principio de inocencia, digamos, siempre que se dirime algún tipo de responsabilidad, el respeto al principio de inocencia es un mandato constitucional".

"Y acá no se está hablando como por ahí se quiere hacer ver que con una denuncia penal se va a proceder a destituir o a suspender a ningún funcionario, acá se está hablando de condena judicial", aclaró y agregó que "uno puede coincidir o no con los fundamentos tenidos en cuenta por el Poder Ejecutivo, pero de ningún modo puede desconocer porque es una atribución constitucional, como es una atribución constitucional de la legislatura sancionar las leyes".

En esta línea, anteriormente fue la diputada oficialista Adriana Díaz quien también se mostró en desacuerdo con la decisión del veto. Además, de reafirmar la postura de PI, espacio que conforma el oficialismo, el Partido Socialista mediante Gerardo Romero dio a conocer también su posición y manifestó que es una medida que no tiene coherencia con el discurso. "Que se denomine Inciso Aybar hace que se crea como si fuera una norma 'para' y en realidad es una norma para todos; ¿cuál sería el problema que de sea retroactiva? No se debe proteger a delincuentes ni permitir la impunidad de condenados, ¿de qué sirve cualquier charla virtual que se haya pretendido durante este tiempo durante la violencia de género si el mismo Estado es el que genera incertidumbre?", indicó Romero.