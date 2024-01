Tensión y chicanas en las comisiones que analizarán la Ley ómnibus que envió Milei a Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitó la conformación de las cuatro comisiones que debatirán en las sesiones extraordinarias. Desde este mediodía hasta media tarde, los legisladores se reunieron y eligieron las autoridades para dar el puntapié inicial al proceso de debate de la ley Ómnibus.

La primera definición estuvo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde fue designado como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert. Se trató de una definición recargada de tensión, por críticas de Unión por la Patria a la conformación del órgano de la Cámara baja, y por un cruce con el diputado de izquierda Christian “Chipi” Castillo.

No fue la única polémica que se dio allí. Uno de los vicepresidentes que fueron electos para Presupuesto y Hacienda fue Bertie Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza y de extrema confianza del presidente Milei. “Mi primera inmersión en esto me parece algo impresentable lo que estoy viendo. Solamente me gustaría que tengan algo de empatía los diputados aquí presentes que tienen la vida ya hecha, mientras hay gente comiendo de la basura acá en Avenida Entre Ríos. Lo único que les pido es colaboración para sacar este país adelante después de la decadencia kirchnerista”, manifestó.

Fue una frase que cayó como una bomba entre los presentes, cuando todavía estaban terminando los gritos y las chicanas entre “Chipi” Castillo y Espert y el kirchnerismo se quejaba de manera airada porque le habían dado menos lugares de los que, supuestamente, les correspondería.

Después de esa nominación, la Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial elogiando la decisión de la Comisión -la más importante de la Cámara baja- de designar a Espert y confirmando que estuvo ayer reunido en Casa Rosada para hablar sobre el plan de gobierno. “Profe ienvenido a las fuerzas del cielo!! Viva la libertad carajo”, publicó a su turno Milei en su cuenta de X (ex Twitter).

Por otra parte, también asumió en la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores -otra instancia decisiva en la Cámara baja- el diputado Fernando Iglesias, en una reunión menos tumultuosa, donde hubo consenso de parte de todos los bloques partidarios para la elección de autoridades.



Un dato que llamó la atención fue la decisión de la libertaria Marcela Pagano de no participar de ninguna de las dos comisiones antedichas, pese a que anoche la bancada de La Libertad Avanza, que preside Oscar Zago, había incluido su nombre.

El otro momento de máxima tensión se vivió cuando se tuvo que definir la conformación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el kirchnerismo mayor presión hizo para evitar que se encumbraron las nuevas autoridades y formalizara la puesta en marcha de una de las comisiones por donde deberá pasar la “ley ómnibus”.

Las voces más fuertes que se escucharon fueron las de la diputada sindicalista Vanesa Siley, una de las cristinistas de la Cámara baja, su colega de bancada Agustina Propato, y Leopoldo Moreau. La primera vocera exigió que la comisión esté conformada en base a los resultados obtenidos por Unión por la Patria en octubre, cuando el candidato Sergio Massa ganó, es decir que el kirchnerismo tenga mayoría.

Conformación de las Comisiones:

Comisión de Asuntos Constitucionales

Presidente: Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)

Sabrina Ajmechet

Karina Banfi

Juan Fernando Brügge

Fernando Carbajal

Carla Carrizo

Ricardo Daives

Maria Florencia De Sensi

Nicolás Emma

Diego Giuliano

Ricardo Herrera

Pablo Juliano

Mónica Litza

Mercedes Llano

Juan Manuel López

Silvia Lospennato

Juan Marino

Matías Molle

Leopoldo Moreau

Julio Moreno Ovalle

Paula Omodeo

Luciana Potenza

Agustina Lucrecia Propato

Laura Rodríguez Machado

Yamila Ruíz

Sabrina Selva

Vanesa Siley

Martín Soria

Margarita Stolbizer

César Treffinger

Eduardo Félix Valdés

Alfredo Vallejos

Brenda Vargas Matyi

María Eugenia Vidal

Oscar Zago

Comisión de Legislación General

Presidente: Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza)

Oscar Agost Carreño

Eugenia Alianiello

Constanza María Alonso

Damián Arabia

Martín Arjol

Daniel Arroyo

Ana Fabiola Aubone

Beltrán Benedit

Gabriel Bornoroni

Ana Carla Carrizo

Soledad Carrizo

María Florencia De Sensi

Agustín Domingo

Mónica Fein

Maximiliano Ferraro

Gerardo Huesen

María Cecilia Ibáñez

Tomás Ledesma

Martín Maquieyra

Varinia Lis Marín

Álvaro Martínez

Sebastián Noblega

Gabriela Pedrali

Nancy Sand

Natalia Silvina Sarapura

María Sotolano

Eduardo Toniolli

María Eugenia Vidal

Lorena Villaverde

Carolina Yutrovic

Natalia Zaracho

Comisión de Presupuesto y Hacienda

Presidente: José Luis Espert

Martín Ardohain

Atilio Benedetti

Bertie Benegas Lynch

Gustavo Bordet

Pamela Calletti

Sergio Casas

Carlos Castagneto

Christian Castillo

Mariela Coletta

Facundo Correa Llano

José Luis Espert

Daiana Fernández Molero

Agustín Fernández

Carlos Alejo Fernández

Germana Figueroa Casas

Pedro Jorge Galimberti

Ignacio García Aresca

Silvana Micaela Ginocchio

Itaí Hagman

Carlos Heller

Bernardo José Herrera

Ana María Ianni

Rogelio Iparraguirre

Luciano Laspina

Lilia Lemoine

Nicolás Massot

Roberto Mirabella

Lisandro Nieri

Paula Oliveto

Blanca Inés Osuna

Sergio Palazzo

María Graciela Parola

Marcela Passo

Juan Manuel Pedrini

Nancy Viviana Picón Martinez

María Celeste Ponce

Marilú Quiroz

Ariel Rauschenberger

Jorge Rizzotti

Laura Rodríguez Machado

Jorge Antonio Romero

Roberto Antonio Sánchez

Diego Santilli

Julia Strada

Martín Tetaz

Victoria Tolosa Paz

Oscar Zago

Carlos Raúl Zapata

Comisión de Relaciones Exteriores

Presidente: Fernando Iglesias (PRO)