Tensión en el Congreso: cumbre entre el oficialismo y Juntos por el Cambio para intentar acordar cómo sesionar

En plena tensión entre el oficialismo y la oposición en el Congreso los legisladores de ambos espacios dialogan en Comisión de Labor Parlamentaria para tratar de llegar a un acuerdo por la sesión en la Cámara baja. El debate estaba previsto para las 13 pero se postergó y empezaría a las 15.

Los diputados de la oposición se presentaron para sesionar de manera presencial después de que el presidente de la Cámara baja Sergio Massa llamara a un debate virtual, en plena cuarentena por coronavirus.

El acuerdo para las sesiones virtuales en Diputados venció el 4 de agosto y no se renovó. Ante esta situación los legisladores del principal interbloque de la oposición fueron al Congreso para sesionar de forma presencial, pese a que la actividad fue convocada bajo modalidad mixta. Los trabajadores legislativos rechazaron esta medida y pidieron “sensatez y responsabilidad colectiva”, anticipó TN.com.ar.

La diputada Karina Banfi explicó en TN que el planteo del interbloque “es muy claro” y que al haberse caído el acuerdo por la modalidad virtual la actividad debe regirse por el reglamento original, que requiere la presencialidad de los legisladores.

Criticó que en las sesiones virtuales se reduce el tiempo que tienen para exponer y hay problemas técnicos, ya que el sistema de conexión no resiste más se seis horas. Pidió que vuelvan las sesiones presenciales con todos los legisladores y que se hagan en lugares más amplios para garantizar el distanciamiento, como el Centro Cultural Kirchner (CCK).

En estos momentos está reunida la comisión de labor parlamentaria y para las 15 está prevista la sesión, donde se tratará el proyecto que crea un régimen de promoción turística y gastronómica para paliar la emergencia económica de estos sectores, y otra iniciativa para endurecer las sanciones a la pesca ilegal.

El presidente de la Cámara de Diputados dijo tras la decisión del principal bloque de la oposición que les dejarán el recinto a los legisladores que quieran debatir. Explicó que les envió el protocolo que deben cumplir ante la pandemia, para evitar posibles contagios de COVID-19.

Juntos por el Cambio defendió la medida

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio respaldó la decisión de los diputados nacionales de ese espacio de presentarse de manera presencial en el Congreso. Consideró que la modalidad propuesta para la sesión especial del martes “es un avance más hacia el abuso de poder y el límite al debate” y opinó que “salir de la cuarentena implica también normalizar el funcionamiento de instituciones”.

En un documento que difundieron el lunes al término de la reunión virtual de sus autoridades el interbloque sostuvo que desde que se dispuso el aislamiento sus bloques parlamentarios “trabajaron colaborativamente con el oficialismo para poder encontrar un modo de sesionar que otorgue al Gobierno las herramientas indispensables para los tiempos que corren”.

Negri: “¿Se puede ir a los bares y nosotros no podemos ir a sesionar?”

El presidente del interbloque Cambiemos en Diputados Mario Negri desafió a Massa al plantear en Desde el llano: ““¿Se puede ir a los bares y nosotros no podemos ir a sesionar?”. Explicó que el acuerdo para sesionar con modalidad mixta (presencial y virtual) venció el 4 de agosto y que Massa no los llamó para alcanzar un nuevo consenso sobre cómo seguir con la actividad parlamentaria.

El diputado dijo que como legisladores son “trabajadores esenciales” y que en cada sesión debe acordarse la modalidad en que se debatirá. Sostuvo que “hay que ir recobrando la normalidad” en medio del aislamiento y cuestionó que el oficialismo “seguramente quiera mantener el sistema virtual hasta fin de año” en el Congreso.

Sostuvo que “no se entiende el nivel de tensión al que el oficialismo llevó a la Cámara de Diputados” y pidió pensar en “cómo recuperar la presencialidad”. Explicó que una posibilidad sería “buscar un lugar más grande para garantizar el distanciamiento social”.

Recordó que ya funcionan los locales gastronómicos en la Ciudad pero todavía no hay sesiones presenciales en el Congreso. “¿Se puede ir a los bares y nosotros no podemos ir a sesionar?”, afirmó. Aseguró que “ya no queda país en el mundo donde sigan virtualmente los parlamentos”.