Tensión en el debate: funcionarios responden a las preguntas de los Diputados sobre la Ley Ómnibus

El debate de la Ley Ómnibus continúa en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de Diputados, con las presencias del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que expondrán ante los legisladores y responderán preguntas en defensa del megaproyecto de reformas del Estado, titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Para los próximos días se prevé la presencia de otros funcionarios del gabinete como los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Infraestructura, Guillermo Ferraro y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Lo más destacado del debate en lo que va de esta tarde:

Ferraro: “Las declaraciones de Barra sobre la urgencia política son peligrosas”

“Cuando se delegan poderes especiales a una persona, en este caso al Poder Ejecutivo, se trasladan las burocracias a que puedan ser más permeables a los distintos intereses corporativos y eso debilita la decisión de cambio que requiere la Argentina”, expresó el diputado de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro.

Asimismo, trajo a colación las declaraciones de Rodolfo Barra sobre la urgencia política: “Habla de la no celeridad de los parlamentos a la hora de tomar decisiones y sancionar leyes. Es una idea que defiende hace mucho y agregó ahora un nuevo concepto que creo alarmante y peligroso para lo que debatimos”.

“'La urgencia puede ir por distintos caminos, hasta puede haber una urgencia política. Un presidente con minorías en el Congreso no puede presentar leyes o si tiene mayorías y las rechazan desde sus bloques, ¿qué hace? ¿No gobierna?'. Estas declaraciones me preocupan y revisten de una gravedad en término de la norma entendida en todo su contexto sobre la peligrosidad institucional. A su vez, esa definición no está prevista en la Constitución ni en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pido que rectifique para dar tranquilidad al debate o explique a qué se refiere con urgencia política”, reclamó el dirigente.

Rodríguez Chirillo responde el primer bloque de preguntas de los diputados:

El secretario de Energía respondió el primer bloque de preguntas de los diputados y aclaró, por ejemplo, que van a considerar cómo se resolverán las prórrogas de la delegación de facultades.

El PRO no va a aceptar la delegación de facultades con prórrogas a discreción del Gobierno:

Silvia Lospennato, diputada de PRO, sostuvo que desde su espacio van a plantear modificaciones para la Ley Ómnibus y anticipó que no van a aceptar que se declare la emergencia pública y delegación de facultades con prórrogas a discreción del Gobierno.

“No creemos en las autoprórrogas de las emergencias. De hecho, creemos que eso es una clara violación institucional en la que ha incurrido el gobierno de Alberto Fernández, que se ha hecho prórrogas durante el Covid. Aceptamos la posibilidad, pero esa prórroga corresponde al Congreso, no puede ser una autodelegación”, explicó.

Leopoldo Moreau: “En ninguna crisis se dio una respuesta institucional de esta manera”

El diputado de UxP, Leopoldo Moreau criticó el tratamiento del megaproyecto y planteó: “Entre el DNU y la Ley Ómnibus suman casi 1000 artículos, leyes que han sostenido la democracia. Es un hecho que merecería un abordaje de otra naturaleza, con la paticipación de todas las comisiones involucradas, pero sobre todas las cosas, en ninguna de las crisis se dio una respuesta institucional de esta manera”.

“Nos vienen a plantear una solución que está fuera de las instituciones. Quieren imponer un estado de excepción, por encima de las normas constitucionales y quieren apoyar en un estado policial y por eso reforman el Código Penal. Necesitan los instrumentos para vulnerar los principios y garantias de los argentinos”, sostuvo.

Rodolfo Barra: “Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente”

Luego fue Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, quien complementó la explicación: “Esta sí es una verdadera reforma del Estado. Nuestro país está en una situación grave. Es culpa de la estructura, que se quiso desarmar hace unos años y no se pudo”.

“Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer”, advirtió. Barra citó una frase de Perón y en ese momento una invitada de la oposición le contestó: “Lavate la boca antes de hablar de Perón”.

Eduardo Rodríguez Chirillo: “No se pretende cerrar el Congreso”

El primero que toma la palabra es el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para explicar sobre la emergencia pública y la delegación de facultades al Ejectivo.

“Por la dimensión en la que se encuentra la administración pública, el Ejecutivo necesita facultades para poder ordenarlo y achicarlo. Por eso, se respetó lo máximo posible constitucionalmente para que el Poder Ejecutivo poder ejercer facultades que corresponden al Congreso”.

En esa línea, agregó: “Se establecen las bases de delegación, un plazo determinado que habíamos planteado de dos años por dos de prórroga. Nos sugerían que fuera de un año más uno de prórroga, algo que estamos considerando para la versión final”.

“No es un cheque en blanco del Ejecutivo al Congreso ni se pretende cerrar el Congreso. Se piden cosas muy específicas y es más moderno que otras reformas”, remarcó.

Seguí el debate en vivo: