Tinogasta con el foco en la producción y obras históricas

El intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega, abrió un nuevo periodo de sesiones del Concejo Deliberante en la localidad de Costa de Reyes. En este segundo mandato, el gobierno municipal decidió continuar con la descentralización del acto; que el año pasado se realizó en la localidad de El Puesto. Allí, hizo entrega simbólica de guardapolvos provistos por el Ministerio de Educación, para todas las escuelas primarias de esa localidad y de Villa Lujan. También dejó inaugurada 16 cisternas de aguas para los vecinos y productores.

El intendente, calificó esta sesión como “histórica”; en el inicio de su discurso solicitó al Concejo Deliberante el inmediato tratamiento de la Ley. N°27.589 que declara a Tinogasta como “Capital Alterna” de la provincia, la correspondiente adhesión a la misma y se toman las medidas para su incorporación formal y protocolar al municipio.

“Somos Capital Alterna de la provincia, tenemos enormes desafíos por delante. Que tienen que ver con descentralizar la provincia, y mirar con hechos concretos al interior. Porque muchos hablan de federalismo e igualdad, pero eso solo es posible en la medida en que podamos igualar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó el intendente, mientras resaltó la decisión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de impulsar esta iniciativa.

El intendente, tuvo en todo su discurso referencias concretas a la pandemia mundial de coronavirus “las distintas etapas sanitarias que tuvimos que atravesar, cambiaron el eje de la gestión, tuvimos todos como sociedad, otras prioridades”, dijo. A su vez recalcó que “la pandemia no puede ser la única realidad que nos ocupe. Todos debemos apelar al esfuerzo y la responsabilidad, para hacer frente a otros desafíos que tenemos por delante”.

En ese sentido, el jefe comunal destacó la puesta en marcha del Plan Detectar Verano, que permitió testear de manera gratuita y voluntaria a todas las personas que ingresan a la jurisdicción; que implicó 4.000 Test por Antígenos y un trabajo conjunto con las áreas de salud, dependientes del Hospital Zonal y el Programa Municipal SeySam.

Al respecto, señaló que “estamos iniciando la segunda semana de vacunación a los adultos mayores de 80 años, aquí en Costa de Reyes; recorriendo junto al equipo del Área Programática N°10 cada rincón y llegando a los abuelos con la vacuna, que son una esperanza”.

Y recordó, que el Municipio puso en el mes de enero un operativo de traslado a los médicos, enfermeros y agentes sanitarios del área que voluntariamente decidieron vacunarse en el Hospital Malbran. Y anunció la continuidad del Plan Detectar Verano, hasta el 21 de marzo. “Estamos haciendo gestiones para adquirir nuevos test, para contar este recurso esencial para el año escolar, la temporada de invierno y dar seguridad a los vecinos y respaldar al sector turístico”, mencionó.

A su vez, indicó que durante 2020, pese a la pandemia y la crisis económica “Tinogasta desarrolló una agenda productiva, industrial y exportadora inédita en nuestra historia”.

“Somos una ciudad productiva por naturaleza, tenemos un legado, pero también muchas décadas de desencuentro. Por eso decidimos afianzar en obras y proyectos vinculados a la producción, como el Parque Industrial, la Mostera Municipal de la mano de la Bodega privada Jugos del Mundo, y la gestión junto al Gobierno de la Provincia, de la concreción de la Zona Aduanera y del Corredor Bioceánico, que nos permitirá exportar y jerarquizar la industria vitivinícola, en una alianza con el sector privado, que genere trabajo y mejore las condiciones y rentabilidad de los productores”, destacó.

Y agregó: “Este año se inició la Vendimia de una manera distinta. Cuántas veces, vimos parcelas abandonadas, hectáreas de uvas caídas; productores sin esperanza, sin cosecha, sin un buen tiempo vendimial. Que no teníamos nada que festejar, porque parecía que el único destino que todos teníamos era irnos al sur, abandonar nuestras familias, hacer las valijas y depositar nuestro futuro en la Patagonia. Porque no teníamos un norte, porque no teníamos futuro. Sabemos que el desafío es enorme, pero quiero decirle a los tinogasteños, que hoy tenemos un rumbo. Que estamos dando un paso trascendental para recuperar el sector productivo, pero no desde una mirada concentrada del rol del estado, sino de acompañar e invertir para que de una buena vez el tren de la historia, no nos deje en el camino y nuestros sueños se vean truncados por la falta de oportunidades. Porque lo único que nos va a sacar adelante, es unirnos en pos de un proyecto en común”.

En ese marco, el intendente resaltó las obras como la nueva Ruta 3; la Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales y la ampliación de la red de cloacas para la Ciudad de Tinogasta; el Aeródromo de San Rosa; la obra de la pileta anexa al complejo deportivo “El Gigante Dormido”; la adquisición de seis tráiler de Salud del Programa Federal Municipio de Pie; la construcción refacción de Centros de Primera Infancia; la construcción de Ciclovías y Bicisendas para la Ciudad; la instalación de parques solares y una nueva planta que se radicará en Tinogasta

En otro tramo de la sesión, anunció Créditos de Inversión Productiva (CREInPro); para el sector a través de la Caja de Créditos Municipal que entregó un monto total de $1.585.000 para Micro emprendimientos; doce creditos para Pymes que obtuvieron $1.780.000 y se destinaron 224 solicitudes de créditos peronales por un monto total de $5.540.00.

“Estos créditos estarán destinados a pequeños productores, para que puedan invertir en sus fincas y en maquinaria, porque Tinogasta necesita recuperar su producción histórica de vid, para insertarnos a un mundo competitivo y dinámico”.

Uno de los momentos más importantes fue la decisión del intendente, de iniciar este año la obra de Construcción de una Pasarela Vehicular sobre el río Abaucán, que permitirá el acceso a la localidad de Banda de Lucero.

“Los tinogasteños y una ciudad que aspire al desarrollo y crecimiento, no puede seguir repitiendo la imagen de nuestra gente, de niños y personas grandes, haciendo una odisea para cruzar el río. Créanme que a nosotros también nos duele, no somos ajenos a esa realidad. No es demagogia ni oportunismo político. En mi caso, como intendente, vecino de estas localidades, lo entiendo y créanme que pondré el mayor de nuestros esfuerzos para que este año podamos avanzar en esta obra que cerrará un ciclo de desigualdad en la historia de nuestro pueblo”, afirmó.

Al tiempo, aclaró que el proyecto fue presentado en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, pero en caso de no contar con financiamiento, será realizado con fondos municipales.

En las gestiones llevadas adelante con la nación, también adelantó la construcción de una oficina para la inauguración de una UDAI de ANSES en el departamento. La cual se ejecutará en terrenos ubicados en inmediaciones a la Terminal de Ómnibus.

También, anunció la puesta en marcha del Plan Impulsar, un plan de mejoramientos de infraestructura en los barrios de la Ciudad de Tinogasta, que será llevado adelante por etapas, y tiene como objetivo realizar obras en veredas, cordones cunetas, asfalto, luminaria y poder dar respuesta desde el Municipio a los vecinos con un plan de obra para los barrios.

El jefe comunal, también en el plan de Gobierno para este año, proyectó la construcción de la Rotando “Julio Armando Miñones” en el distrito Santa Rosa, la senda peatonal, la inauguración del Molino Cominero, la recuperación de la Aceitera y Hotel “La Luna”; la climatización del Complejo La Aguadita, y dará un nuevo impulso a la Guardia Urbana Municipal y el Centro Monitoreo.