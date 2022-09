Todavía no lo puedo creer: habló el concejal que redujo al atacante de Cristina Kirchner

Federico García es concejal kirchnerista de Presidente Perón Guernica. En las últimas horas se hizo conocido en todo el país como uno de los hombres que lograron reducir a André Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves.

En diálogo con Clarín, García brindó detalles de la maniobra y aseguró: “No me arrepiento un segundo de haber avanzado con mi compañero Matías encima de este tipo”.

García formaba parte del equipo de militantes que colaboraba en la logística de acompañar a la vicepresidenta a entrar y salir de su domicilio.

Mientras la gente que logró observar el intento de asesinato gritaba “tiene un fierro”, no dudó y avanzó a los empujones hasta que pudo toparse con Montiel.

“No había tensión. Se había desplegado un operativo, se estaba coordinando todo. Capaz pasaba alguien y gritaba un insulto, pero eran episodios minúsculos”, contó sobre los momentos previos.

“Con otro compañero avanzamos y lo pudimos reducir. Luego lo retiramos y lo llevamos unos diez metros lejos de la gente y se lo entregamos a la Policía”, explicó.

Mientras el agresor era llevado por la Policía, García volvió al lugar donde logró reducirlo y resguardó el arma, que había quedado en el piso.

“Vuelvo al lugar y veo una persona en la esquina que me señala algo del piso. Me acerco y veo que estaba el arma tirada en la vereda. Le puse un pie encima y empiezo a llamar otra vez a la policía. Viene un custodio y se ocupa de la pistola”, agregó.

“Todavía no lo puedo creer. No dormí. Nos volvimos muy tarde de declarar, me pegué un baño y salí para la Plaza de Mayo”, agregó.

Es el único imputado en el expediente caratulado como “homicidio calificado en grado de tentativa”, aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis.