Todo lo que hay que saber sobre este domingo de PASO

Este domingo, en todo el país, se realizarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO), que se implementaron por primera vez en el 2011. Es el primer paso para lo que será en noviembre una nueva elección. Ahora, ¿Sabes qué se vota?, ¿Cómo será la votación?, ¿Qué pasará si no votas?, acá te respondemos todo.

En las Elecciones Generales serán electos, a nivel nacional, 24 senadores (del total de 54) y 127 diputados (de un total de 257). La Cámara de Diputados renueva la mitad de su banca cada dos años, mientras que en la de Senadores se renueva un tercio de las bancas, también cada dos años.

No en todas las provincias se vota lo mismo, es por eso que el Gobierno publicó un mapa en el que compara, provincia por provincia, la cantidad de cargos a elegir. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se renovarán trece diputadas y diputados nacionales, mientras que en la Provincia de Buenos Aires 35 bancas de diputados y diputadas nacionales.

En la Cámara Baja las bancas se reparten en proporción a la población de cada provincia, es por eso que es diferente el voto en cada una de las jurisdicciones del país. La cantidad de diputados que se renuevan son:

Buenos Aires: 35

Ciudad de Buenos Aires: 13

Córdoba: 9

Santa Fe: 9

Mendoza: 5

Entre Ríos: 5

Tucumán: 4

Chaco: 4

Catamarca: 3

Corrientes: 3

Jujuy: 3

La Pampa: 3

Misiones: 3

Neuquén: 3

Salta: 3

San Juan: 3

San Luis: 3

Santa Cruz: 3

Santiago del Estero: 3

Formosa: 2

La Rioja: 2

Río Negro: 2

Chubut: 2

Tierra del Fuego: 2

Por otro lado, son ocho las provincias en las que se renuevan los senadores: Corrientes, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Chubut, La Pampa y Santa Fe, renovándose tres senadores en cada una de las ocho provincias.

El cronograma electoral en lo que queda del año electoral es el siguiente:

El 12 de septiembre: elecciones PASO

El 30 de septiembre se dará inicio a la campaña electoral para las elecciones legislativas

El 10 de octubre la campaña llegará a los medios de comunicación audiovisual

El 30 de octubre se difundirán los lugares y mesas de votación

El 11 de noviembre vence el plazo para justificar la no emisión de voto en las PASO

El 12 de noviembre finaliza la campaña electoral y comienza la veda

El 14 de noviembre se realizarán las elecciones legislativas generales

Las medidas que hay que tener en cuenta a la hora de ir a votar

Se redujeron la cantidad de mesas por establecimiento de votación y se aumentaron la cantidad de espacios de votación habilitados, a fin de reducir la cantidad de personas por lugar y evitar la aglomeración de electores. Ante esta actualización se recomienda consultar en el padrón, ya que puede que no se repita el lugar de la última votación. https://www.padron.gob.ar/

por establecimiento de votación y se aumentaron la cantidad de espacios de votación habilitados, a fin de reducir la cantidad de personas por lugar y evitar la aglomeración de electores. Ante esta actualización se recomienda consultar en el padrón, ya que puede que no se repita el lugar de la última votación. https://www.padron.gob.ar/ Prioridad a la utilización de establecimientos de votación con espacios abiertos y cuartos oscuros móviles en espacios abiertos o semiabiertos techados.

En los espacios de votación, se utilizará señalización que oriente a las personas sobre la circulación unidireccional de entrada y salida, la disposición de las mesas electorales y las filas de espera. Y así facilitar el cumplimiento del distanciamiento de 2 metros entre las personas.

sobre la circulación unidireccional de entrada y salida, la disposición de las mesas electorales y las filas de espera. Y así facilitar el cumplimiento del distanciamiento de 2 metros entre las personas. Para no exceder el aforo, se podrá organizar una fila fuera del establecimiento para que los electores esperen su turno de ingreso.

para que los electores esperen su turno de ingreso. Al cierre de la votación,18 horas, si hubiera electores haciendo fila afuera del establecimiento, el delegado judicial les entregará un número para certificar que a esa hora estaban para votar y se les permitirá el ingreso a posteriori.

En cada establecimiento habrá facilitadores sanitarios para ordenar el ingreso de los votantes, el uso constante de tapabocas y de sanitizante para las manos. Además, cada mesa votación contará con un kit sanitario.

para ordenar el ingreso de los votantes, el uso constante de tapabocas y de sanitizante para las manos. Además, cada mesa votación contará con un kit sanitario. Se recomendará el ingreso al establecimiento sin acompañantes, salvo en casos de fuerza mayor.

Se ventilará regularmente los ambientes cerrados (al menos 15 minutos cada dos horas) para permitir el recambio de aire, dependiendo de la infraestructura de cada establecimiento de votación.

(al menos 15 minutos cada dos horas) para permitir el recambio de aire, dependiendo de la infraestructura de cada establecimiento de votación. Las personas mayores tendrán prioridad para votar entre las 10.30 y las 12.30 horas.

Después de votar, las autoridades de mesa dejarán la constancia y el DNI sobre la mesa para que cada elector pueda retirarlo, sin contacto físico.

El operativo de seguridad para la votación en Catamarca

El Coronel Adrián Andrés Ferrari, jefe de la delegación del Estado Mayor del Ejército Argentino en Catamarca, anunció qué medidas se tomarán desde las fuerzas de seguridad para este fin de semana, en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Ferrari indicó que son más de 200 los establecimientos de toda la provincia que deben cubrir el Ejército argentino, Gendarmería nacional y la Policía provincial. Mañana viernes, 400 hombres del Ejército se desplazarán desde Córdoba y la distribución del personal a los distintos establecimientos educativos iniciará el sábado. Allí, recibirán las urnas junto al delegado y representante de cada institución educativa, y se guardarán hasta el domingo.

La responsabilidad dentro de cada establecimiento será del Ejército y de Gendarmería, mientras que de puertas afuera, la responsabilidad recae sobre la Policía de la provincia.

Ferrari destacó que estas elecciones son particulares, por lo que existirá una nueva figura denominada “facilitador sanitario”. Es un hombre, que puede ser del Ejército o de Gendarmería, que se ubicará al ingreso de cada escuela y se encargará de controlar el correcto uso del barbijo, el distanciamiento y de proveer la sanitización correspondiente.

Es importante mencionar que por cada mesa solo podrá haber hasta siete votantes. En el caso de que sea la hora de cierre, las 18, y hayan quedado personas sin votar, deberán permanecer fuera del establecimiento. Allí se les entregará un número y se los irá llamando para ingresar hasta terminar con el sufragio.

El Coronel remarcó la recomendación de la Cámara Electoral Nacional con respecto al cierre del sobre: colocar el voto y cerrar el sobre introduciendo la solapa dentro del mismo. Sin embargo, si el votante quiere pegarlo con plasticola, cinta o, incluso, saliva, puede hacerlo, pues esto no producirá la nulidad del voto.

Por último, también enfatizó sobre la consulta del padrón y pidió a las personas que ingresen a los sitios web para saber dónde votar, ya que afuera de cada establecimiento no habrá padrones de consulta. Esto a fin de evitar aglomeraciones innecesarias.

¿Qué pasa si no votas?

las PASO son obligatorias. Los ciudadanos que no participan de esta instancia del proceso electoral, ingresan a un registro de infractores.

Entonces, ¿qué pasa si no voto en las PASO? Según el Código Electoral Nacional se impondrá una multa de $50 al infractor. El infractor es cualquier elector de entre 18 y 70 años que no haya emitido su voto ni acreditado una causal válida para su omisión.

La multa no es la última medida. El infractor que no pague la sanción que le ha sido comunicada por el juez electoral de distrito, se enfrenta a otras consecuencias.

¿Qué pasa si no voto en las PASO y no pago la multa correspondiente? En estos casos, no vas a poder realizar gestiones o trámites durante un año en organismos estatales. Tanto a nivel nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.

Por ejemplo, la renovación de un pasaporte o registro de conducir se pueden ver obstruidos. Por otro lado, las multas son ascendentes y acumulativas. Si faltás a las elecciones generales, la sanción es de $100.