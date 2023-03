Tolosa Paz anunció la baja a más de mil titulares del Potenciar Trabajo en Catamarca que no validaron datos

Este martes, durante la reunión de ministros y Gobernadores del Norte Grande Argentino en nuestra provincia, en el predio de UTHGRA, consultada respecto al Potenciar Trabajo, la ministra nacional de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz confirmó que se darán de baja el día de mañana a titulares que no hayan validado sus datos.

La ministra destacó ante la prensa local, en donde se incluye a LA UNIÓN digital, que el proceso de validación de datos finaliza este miércoles. “Es un proceso que arrancó el 22 de noviembre. Han tenido cuatro meses todos los titulares del Potenciar Trabajo para acercarse no solo al Ministerio de Desarrollo de la Nación sino también a los sectores de referencia que tenemos en todas las provincias, a todas las áreas sociales de municipales y de la provincia." remarcó.

En este sentido, haciendo referencia a los piquetes y protestas en avenida 9 de Julio en Buenos Aires, señaló que “por supuesto que esas bajas refirieren a que no es por que hay un impedimento de llegada sino que efectivamente son las propias unidades de gestión de los movimientos sociales son quienes no pueden encontrar a la gente.” Al respecto, apuntó contra la medida de piquetes y acampes de movimientos sociales: “el piquete tiene un posicionamiento político pero no una solución al conflicto que expresan.” manifestó la ministra.

Por otro lado, destacó que en el caso de la provincia de Catamarca, el nivel de validación es más que significativo. Respecto a ello, señaló que darán de baja a 1175 beneficiarios que no han validado su identidad. No obstante, remarcó que aún queda tiempo hasta mañana para realizar el trámite para no perder el beneficio.