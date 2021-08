Trabajadoras precarizadas se encadenaron en reclamo de mejores condiciones laborales

Un grupo de trabajadoras precarizadas de la Municipalidad de Andalgalá desde temprano decidieron encadenarse en el ingreso al “Mini CAPE” reclamando a la comuna, a cargo del intendente Eduardo Córdoba, mejores condiciones laborales.

La situación es compleja, ya que son siete trabajadoras que vienen desempeñándose en diferentes escuelas del departamento hace más de ocho años, siempre bajo la misma condición de precarización laboral y de contratación.

Una de las integrantes del reclamo, comentó que "en horas de la madrugada, cuando nos apersonamos en las instalaciones del Municipio, nos dimos con la noticia de que el senador Horacio Gutiérrez cumplió con la amenaza que nos propiciara el día sábado pasado en horas de las noche, cuando claramente nos hizo saber que si no deponíamos de nuestro reclamo deberíamos atenernos a las consecuencias legales”, dijo la mujer y subrayó: “Aquí estamos, firmes en nuestra lucha”.

“No tenemos miedo a sus amenazas, tenemos más miedo de no poder llevar el pan a nuestros hijos, de enfermarnos y no tener acceso a un tratamiento adecuado, ya que en la precariedad de nuestro trabajo no contamos con obra social, ni seguro médico”, agregó.