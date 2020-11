Trabajadores esperan la intervención de la DIL por los descuentos en Confecat

Tal como lo informó LA UNIÓN en ediciones anteriores, existe un importante conflicto en Confecat debido a la decisión de la patronal de descontar días de trabajo y además, contabilizar como adelanto de vacaciones a los días que la fábrica textil estuvo parada por la suspensión que estableció el COE ante el brote de contagios de COVID-19. Por este motivo, la semana pasada, el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA) realizó un presentación ante la Dirección de Inspección Laboral (DIL) para que intermedie en el conflicto y se ordene a la empresa dar marcha atrás con la reprochable determinación que afecta de manera clara los derechos de los trabajadores.

La postura de la patronal es la de no pagar el día 2 de noviembre, cuando los trabajadores se manifestaron en el ingreso de la fábrica para pedir que intervenga el COE ante la cantidad de contagios que no había generado ningún cambio en la modalidad de trabajo. También se niega a pagar lo que corresponde al 3 y 4 de noviembre, días en que la DIL y el COE decidieron suspender la fábrica hasta elaborar un informe sobre la situación sanitaria real de la empresa.

Por último, la suspensión que corrió del 5 al 15 de noviembre, que también establecieron las autoridades de la Provincia, la empresa pretende que se tomen como adelanto de vacaciones, a pesar de que los trabajadores tuvieron que estar aislados durante ese período.

Ante esta situación, desde el SOIVA indicaron que en caso de que no haya una resolución del conflicto acorde a la pretensión de los trabajadores, se continuará el reclamo por vía judicial.

En ese marco, cuestionaron con dureza la postura que mantiene la patronal y acusaron a la conducción de la empresa de presionar a los empleados para que acepten el adelanto de vacaciones y los descuentos, que alcanzan un parte importante del salario de noviembre. “Hay un grupo de gente que firmó porque se sintió presionada, pero la mayoría no firmó por más que estuvieron instigando para que firmen. Las vacaciones no las pueden entregar y más cuando estuvieron aislados”, comentó Raúl Luna, delegado de SOIVA en Confecat.

Además, en diálogo con LA UNIÓN, el gremialista señaló que en la DIL también se incluyó una presentación para tratar de impedir el desdoblamiento de vacaciones que se impuso desde la fábrica. “No se pueden desdoblar porque así lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo. Eso se puede hacer solo con consentimiento del trabajador y no como una imposición, no te pueden venir a decir sale el 14 de diciembre hasta el 4 de enero tantos días y la semana que queda va a ver la empresa cuando se la va a dar”, remarcó Luna.