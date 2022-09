Trabajadores de la Salud judicializarían los descuentos masivos

Un grupo de trabajadores de la salud del departamento Santa María, confirmaron a LA UNION que llevar a la justicia el reclamo por los descuentos masivos que efectuó la provincia.

Los trabajadores de la sanidad que cumplen funciones en el hospital zonal, “Luis Alberto Vargas”, aseguraron que los descuentos “injustificados” se les practicaron al 90 % de los empleados.

“Nos notificaron que llegó una circular por la conciliación obligatoria por parte de la Dirección de Inspección Laboral la semana pasada, por lo que no realizarán las manifestaciones por dos semana, pero de todas manera vamos hacer las presentaciones a la justicia por los descuentos. Hay compañeros que directamente no cobraron nada, ya que tenían otros descuentos por préstamos, y sumado a los 6 días injustificados, donde se practicó un descuento de $ 16.000 y más, realmente no cobraron nada”, comentó uno de los trabajadores, que pidió mantener en reserva su identidad por temor a posible sanción administrativa. Al tiempo que denunció persecución laboral y que le habrían pedido desde el propio nosocomio que no transcienda información vinculada al conflicto laboral.

Los trabajadores, resaltaron que siguen sin entender los descuentos “Con el mal sueldo que tenemos es mucha plata. Acá hay compañeros que trabajan 7 días, los otros lo hacen en mineras, también les alcanzó, no se entiende. Acá nos pasó eso porque en otros departamentos no fue así”.

Denunciaron que hay personal del Hospital que se encarga exclusivamente a enviar el listado de los compañeros.

Diputados

Por otra parte, los diputados provinciales que integran la oposición del interbloque de Juntos por el Cambio y del Frente Amplio Catamarqueño solicitaron para este martes la presencia de las ministras de Salud, Manuela Ávila y de Educación Andrea Centurión.

Los legisladores piden que las funcionarias del Ejecutivo Provincial para analizar tema inherente a la crisis sanitaria, los despidos y descuentos. Y en lo que respecta a Educación, los diputados también plantearan la falencias no solo vinculada a las cuestión edilicia de los establecimiento sino que buscarán profundizar también el reclamo de mejora salarial que viene reclamando el sector a través de los gremios.